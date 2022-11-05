Tiết lộ tạo hình thời hiện đại 'đẹp nhức mắt' của dàn diễn viên trong dự án 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương'

Mới đây, tạo hình hiện đại của dàn diễn viên trong "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" như Dương Mịch, Cung Tuấn, Trần Đô Linh, Chúc Tự Đan, Ngụy Triết Minh được hé lộ.
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Mới đây, những hình ảnh trong dự án phim cổ trang lớn "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên" do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng vai chính tiếp tục được hé lộ và gây chú ý trên mạng xã hội.
Cụ thể, tạo hình của của Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch), Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn), Thúy Ngọc Linh (Trần Đô Linh) khi đến dự đám cưới của Đồ Sơn Nhã Nhã (Quách Hiểu Đình) và Tam Thiếu Ngụy Lai Quốc (Ngụy Triết Minh) trong "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" ở phần hiện đại khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Nhiều khán giả nhận xét những tạo hình hiện đại khá thu hút và đúng với sự kỳ vọng của khán giả nói chung, người hâm mộ nguyên tác nói riêng.
Đặc biệt, những hình ảnh được tiết lộ còn cho thấy trong hôn lễ Đông Phương Nguyệt Sơ cũng sẽ có một màn cầu hôn Đồ Sơn Hồng Hồng. Thậm chí, khuôn mặt của chàng Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) trông vô cùng hạnh phúc và mong chờ. Ngoài 2 nhân vật chính, xung quanh còn có sự tham gia của rất nhiều người, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngọt ngào, lãng mạn.
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên có nội dung xoay quanh cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió để bên nhau.
Ngoài ra, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên "cực khủng" với cặp đôi chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Và dàn diễn phụ toàn những cái tên đáng mong chờ như Trần Đô Linh, Trương Lăng Hách, Quách Hiểu Đình, Chúc Tự Đan... Đây chính là dự án cổ trang cực khủng, được mong ngóng từng ngày phát sóng. Hiện bộ phim đã chính thứ đóng máy và chưa có lịch phát sóng chính thức.