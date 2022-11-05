Tiết lộ tạo hình thời hiện đại 'đẹp nhức mắt' của dàn diễn viên trong dự án 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương'

Mới đây, những hình ảnh trong dự án phim cổ trang lớn "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên" do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng vai chính tiếp tục được hé lộ và gây chú ý trên mạng xã hội.

Cụ thể, tạo hình của của Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch), Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn), Thúy Ngọc Linh (Trần Đô Linh) khi đến dự đám cưới của Đồ Sơn Nhã Nhã (Quách Hiểu Đình) và Tam Thiếu Ngụy Lai Quốc (Ngụy Triết Minh) trong "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" ở phần hiện đại khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Nhiều khán giả nhận xét những tạo hình hiện đại khá thu hút và đúng với sự kỳ vọng của khán giả nói chung, người hâm mộ nguyên tác nói riêng.