Netizen chỉ ra điểm khiến Dương Mịch 'tụt dốc không phanh' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, tuổi tác không phải là nguyên nhân chính

Sao quốc tế 21/11/2022 14:54

Phong độ tụt dốc khiến phim của Dương Mịch khiến bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 nhận về nhiều lời chê về cả diễn xuất và tạo hình.

Là một tiểu hoa đán đình đám của Cbiz, Dương Mịch luôn thể hiện sức hút của mình qua các bộ phim khi được nhiều khán giả quan tâm và thành tích nổi bật. Gần đây, Dương Mịch có 2 bộ phim được lên sóng là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định luật tình yêu 80/20, thế nhưng, cả hai tác phẩm vẫn chưa tạo được sức hút đối với khán giả. Các tin tức hay chỉ số liên quan đến bộ phim đều ở mức bình thường.

 Netizen chỉ ra điểm khiến Dương Mịch 'tụt dốc không phanh' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, tuổi tác không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 1

Đáng nói, Định Luật Tình Yêu 80/20, ban đầu, phim rất được mong đợi nhưng đến khi phát sóng lại gây thất vọng. Dương Mịch bị nhận xét là có ngoại hình "dừ" hơn Hứa Khải rất nhiều nên chemistry gần như không thấy. Diễn xuất của cặp đôi chính bị chê là vừa đơ vừa nhạt, thiết lập hình tượng nhân vật cũng có rất nhiều điểm gây tranh cãi. Một số khán giả phàn nàn rằng trạng thái của Dương Mịch trong phim hơi mệt mỏi, già nua. Một số cảnh quay cô còn bị lộ nếp nhăn ở mũi. 

Netizen chỉ ra điểm khiến Dương Mịch 'tụt dốc không phanh' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, tuổi tác không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 2

Tuy nhiên, xét về cốt truyện, trong phim Dương Mịch vào vai nữ luật sư Tần Thi, là một phụ nữ mạnh mẽ, 34 tuổi đang ở giai đoạn sự nghiệp nở rộ nhưng vẫn độc thân. Lối trang điểm và làm tóc của cô trưởng thành, toát ra khí chất một phụ nữ mạnh mẽ, nữ cường. Do đó, nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật này là phù hợp và không có quá nhiều chênh lệch về tuổi tác.

Netizen chỉ ra điểm khiến Dương Mịch 'tụt dốc không phanh' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, tuổi tác không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 3

Sở dĩ, gương mặt và thần thái của Dương Mịch trong phim lộ vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống hơn thường lệ. Nguyên nhân là để duy trì danh tiếng, cô liên tục gia nhập đoàn phim, tham dự sự kiện, xuất hiện trong chương trình tạp kỹ,… nữ diễn viên 8X làm việc với cường độ cao, không được nghỉ ngơi. Chính điều này cũng khiến nữ diễn viên trong trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống, đôi mắt ủ rũ không có hồn.

Netizen chỉ ra điểm khiến Dương Mịch 'tụt dốc không phanh' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, tuổi tác không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 4

Bên cạnh trạng thái mệt mỏi, diễn xuất của Dương Mịch cũng bị đi theo lối mòn. Cô thể hiện vai diễn theo bản năng chứ không hoàn toàn dựa trên tính cách nhân vật. Cũng vì lẽ đó mà khi những cảnh tình cảm cùng đàn em kém 10 tuổi - Hứa Khải, cả hai không giống một cặp tình nhân, không hề tạo được chemistry.

Thay vì có những cảnh chuyên nghiệp, phim lại trở thành "sàn catwalk" cho nữ chính khoe trang phục, phụ kiện. Điểm nhất duy nhất được khán giả nhớ đến chính là tạo hình của Dương Mịch cùng "màn trình diễn thời trang" thay quần áo liên tục đến chóng mặt.

"Định luật tình yêu 80/20" từng được hứa hẹn là một tác phẩm đáng chờ đợi của Dương Mịch trong năm 2022. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Diễn xuất của Dương Mịch trong phim cũng bị nhận xét làm màu, cường điệu hóa.

Netizen chỉ ra điểm khiến Dương Mịch 'tụt dốc không phanh' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, tuổi tác không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 5

Nhiều ý kiến cho rằng, ở tuổi U40, Dương Mịch đã không còn phù hợp với các vai diễn ngôn tình, nhất là khi đóng cùng các diễn viên nam trẻ tuổi dễ lộ nhược điểm. Dễ thấy nhất là trạng thái khuôn mặt, da chảy xệ, mí mắt cụp. Dù trang điểm kỹ thì Dương Mịch cũng không thể giấu được dấu hiệu tuổi tác này.

Netizen chỉ ra điểm khiến Dương Mịch 'tụt dốc không phanh' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, tuổi tác không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 6

Thay vào đó, nữ diễn viên nên có sự lựa chọn những vai diễn đứng tuổi, chín chắn, kịch bản nên có chiều sâu. Như thế vừa có thể phù hợp với tuổi tác hiện tại lại vừa có cơ hội chuyển hình, làm mới bản thân, tăng cường củng cố địa vị bản thân trong giới giải trí Cbiz.

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