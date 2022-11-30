Liệu bộ phim 'Gió thổi bán hạ' có xứng tầm với kĩ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh?

Bộ phim truyền hình " Gió Thổi Bán Hạ " của Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thứ lên sóng 3 đài truyền hình lớn là Hồ Nam, Đông Phương và Giang Tô và các nền tảng phát sóng trực tuyến. Sau khi phim lên sóng đã ngay lập tức nhận được "cơn mưa" lời khen vì kịch bản chặt chẽ, nội dung hiện thực với câu chuyện lập nghiệp của phái nữ. Màu phim chân thực như phim điện ảnh và diễn xuất đồng đều, chất lượng của dàn sao.

Cụ thể, với "Gió thổi bán hạ", đây không phải là bộ phim dễ thể hiện. Bởi phim có nhiều tình tiết khô khan, nặng tính học thuật, không thuộc về phần đông khán giả. Theo đó, phim xoay quanh câu chuyện Hứa Bán Hạ (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm từ gia đình, lớn lên cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước nhà, Hứa Bán Hạ đã dẫn dắt 2 người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bán Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn thương trường. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình...

Chính vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh có thể lựa chọn những tác phẩm thuộc về thế mạnh của mình như cổ trang, tiên hiệp... Tuy nhiên, việc dám thử sức với "Gió thổi bán hạ" của cô ngay từ đầu đã ít nhiều được công chúng ủng hộ. Bởi họ thấy được sự nỗ lực đa dạng vai diễn trong nhiều năm làm nghề của cô.

Tác phẩm đã phá 8500 điểm nhiệt độ iQIYI, dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số phim chiếu đài của Vlinkage và Maoyan. Các số liệu cho thấy dù thời điểm không thuận lợi nhưng phim vẫn thành công vì được chiếu ở các đài lớn, rating tăng dần từng tập. Trong đó tập 1 và 2 trên đài Chiết Giang rating trung bình 0,37% (cao nhất 0,5%); còn tập 1 và 2 trên đài Giang Tô rating trung bình 0,23% (cao nhất 0,37%).

Chỉ số truyền thông trên Vlinkage bảng phim chiếu đài đạt top 1 ngay ngày đầu phát sóng (68.24), bảng Vlinkage nhân vật Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đạt top 5 ngày đầu phát sóng (8.59).

Dù thành tích kể trên chưa quá bùng nổ so với những bom tấn trước đây của Triệu Lệ Dĩnh, song, kĩ năng diễn xuất của nữ diễn viên trong phim cũng được khen tiến bộ hơn hẳn.