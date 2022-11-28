Vừa lên sóng không lâu, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'gặp biến căng'

Sao quốc tế 28/11/2022 16:49

Chỉ vừa mới phát sóng gần đây nhưng bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ.

Mới đây, bộ phim "Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết đóng chính, lên sóng từ ngày 27/11. Sau 4 tập đầu tiên, tác phẩm dẫn đầu rating trên 3 đài truyền hình Chiết Giang, Đông Phương và Hồ Nam, trung bình 1,1-1,2%. Bộ phim còn được đánh giá cao về chất lượng với nhịp phim dồn dập, tình tiết gay cấn, diễn xuất tốt tạo cảm giác hứng khởi cho khán giả.

Tuy nhiên, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ phát hiện bộ phim này đã bị "chặn" các từ khóa liên quan đến phim trên nền tảng Douban. Cụ thể, không ít người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh phát hiện khi tìm kiếm các từ khóa liên quan đến phim như: Gió thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh, zly, Tiểu Lệ, Bán Hạ... trong các nhóm trên Douban đều không được. 

Vừa lên sóng không lâu, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'gặp biến căng' - Ảnh 1

Nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là sao nữ có chiều sâu diễn xuất, thể hiện cảm xúc trên gương mặt không bị quá lố nhất trong lứa tiểu hoa đán sau sinh năm 1985. Từ Ai là hung thủ, Hạnh phúc đến Vạn gia cho đến Gió thổi bán hạ, ngôi sao sinh năm 1987 cho thấy bước chuyển mình thành công, tạo được dấu ấn với thể loại chính kịch, phản ánh vấn đề xã hội.

Vừa lên sóng không lâu, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'gặp biến căng' - Ảnh 2

Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình. Thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu và công việc, Hứa Bác Hạ học cách giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, vượt qua giới hạn của bản thân để có được sự nghiệp và tình yêu.

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