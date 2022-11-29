Lý do Triệu Lệ Dĩnh được xem là 'linh hồn' không thể thiếu của bộ phim 'Gió thổi bán hạ'

Sao quốc tế 29/11/2022 21:49

Sau thành công của "Hạnh phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh đang "thừa thắng xông lên" với những tác phẩm truyền hình Hoa ngữ hiện đại là "Gió thổi bán hạ".

Sau thành công của "Hạnh phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh đang "thừa thắng xông lên" với những tác phẩm truyền hình Hoa ngữ hiện đại. Trong đó, bộ phim Gió thổi bán hạ (tên cũ: Dã man sinh trưởng) do Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết đóng chính, lên sóng từ ngày 27/11.

Sau 4 tập đầu tiên, tác phẩm dẫn đầu rating trên 3 đài truyền hình Chiết Giang, Đông Phương và Hồ Nam, trung bình 1,1-1,2%. Bộ phim được đánh giá cao về chất lượng với nhịp phim dồn dập, tình tiết gay cấn, diễn xuất tốt tạo cảm giác hứng khởi cho khán giả. Đặc biệt, diễn xuất và trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen.

Lý do Triệu Lệ Dĩnh được xem là 'linh hồn' không thể thiếu của bộ phim 'Gió thổi bán hạ' - Ảnh 1Lý do Triệu Lệ Dĩnh được xem là 'linh hồn' không thể thiếu của bộ phim 'Gió thổi bán hạ' - Ảnh 2

Trong bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh được xem là "linh hồn" của tác phẩm khi cô có những phân cảnh gây xúc động. Đặc biệt những cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt. Có được điều này nhờ nhiều năm qua, nữ diễn viên đã không ngừng trau dồi kĩ năng diễn xuất. Cô cũng từng bước chuyển mình sang phim chính kịch thay vì phim thần tượng như trước.

Ngoài ra, "Gió thổi bán hạ" còn được đánh giá chân thật khi không dùng công nghệ để làm đẹp gương mặt diễn viên. Thay vào đó, đoàn làm phim để gương mặt Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn tự nhiên, giúp tạo được tính chân thật qua nét biểu cảm của cô.

Lý do Triệu Lệ Dĩnh được xem là 'linh hồn' không thể thiếu của bộ phim 'Gió thổi bán hạ' - Ảnh 3

Gió Thổi Bán Hạ từng được công bố với tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng. Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình.

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