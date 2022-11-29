Đến lượt Bạch Lộc biến phim trường thành 'sàn diễn thời trang' sau Triệu Lệ Dĩnh và Ngu Thư Hân

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi xuýt xoa trước phong cách thời trang của nàng phóng viên xinh đẹp Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc thủ vai trong "Dĩ Ái Vi Doanh".

Mới đây, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã chính thức bấm máy cho dự án phim ngôn tình "Dĩ Ái Vi Doanh" chuyển thể "Trêu Nhầm". Những bức ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của 2 diễn viên chính đầu tiên đã xuất hiện và ngay lập tức tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi. Trong phim, Bạch Lộc sẽ vào vai phóng viên Trịnh Thư Ý có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính, phong cách và cực kỳ tự tin. Chính vì vậy, sau loạt ảnh hậu trường được tung ra, cư dân mạng xứ Trung không khỏi xuýt xoa trước phong cách thời trang của nàng phóng viên xinh đẹp Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc thủ vai trong "Dĩ Ái Vi Doanh".

Trước đó, để thể hiện được phong cách thời trang của thập niên 1990, đoàn phim "Dã man sinh trưởng" đã chuẩn bị 350 bộ trang phục cho nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Những trang phục này không chỉ mang phong cách của thời trang thập niên 90, mà còn có đặc điểm riêng, phù hợp với sự phát triển về tính cách của nữ chính qua từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân đã mang tới 300 bộ trang phục khi nhập đoàn "Khu rừng nhỏ của hai người". Số quần áo này của cô cũng được trưng dụng để làm trang phục trên phim. Tổng cộng cô đã mặc 140 bộ trong hơn 30 tập phim. Trêu Nhầm là phim được chuyển thể từ truyện Dĩ Ái Vi Doanh (Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý). Thư Ý (Bạch Lộc) là một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh giá. Sau khi ra trường, cô đảm nhận vị trí phóng viên của tạp chí Tài chính – Kinh tế. Tuy nhiên chuyện tình yêu lại không như ý khi cô bị bạn trai ngoại tình. Vì tức giận, Thư Ý đã quyết tâm cưa đổ ''cậu út'' của cô nàng trà xanh kia. Người đó chính là Thời Yến (Vương Hạc Đệ) - một vị tổng tài cực giàu có và mưu mẹo.

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