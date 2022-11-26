Hé lộ tạo hình của Bạch Lộc trong phim mới, xinh đẹp nhưng vẫn kém xa mỹ nhân này

Mới đây, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã chính thức xác nhận hợp tác trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Mới đây thậm chí nhiều người còn đã tìm ra những tấm ảnh hé lộ tạo hình của cặp đôi tại hậu trường. Cụ thể trong khi nam chính Thời Yến (Vương Hạc Đệ) nhận được vô số lời khen ngợi vì tạo hình điển trai thì nữ chính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) lại bị chê bai hết lời.

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Đặc biệt, phần đông netizen cho rằng cặp đôi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đứng cạnh nhau trông không giống một cặp đôi đang yêu nhau. Điều này được fan cho rằng cho mỹ nhân họ Bạch trông nhìn khá già dặn hơn so với nam diễn viên trẻ tuổi.