Hé lộ tạo hình của Bạch Lộc trong phim mới, xinh đẹp nhưng vẫn kém xa mỹ nhân này

Bạch Lộc cho thấy điểm yếu khi khoác lên mình những bộ trang phục sặc sỡ.
- Thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật mới, Bạch Lộc bất ngờ bị netizen chỉ trích vì làm hỏng điều này
- Dương Tử - Bạch Lộc và màn so sánh không bao giờ có hồi kết: Cùng là nữ chính phim cổ trang nhưng số phận đôi bên thật trái ngược so với kỳ vọng
Mới đây, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã chính thức xác nhận hợp tác trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Mới đây thậm chí nhiều người còn đã tìm ra những tấm ảnh hé lộ tạo hình của cặp đôi tại hậu trường. Cụ thể trong khi nam chính Thời Yến (Vương Hạc Đệ) nhận được vô số lời khen ngợi vì tạo hình điển trai thì nữ chính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) lại bị chê bai hết lời.
Đặc biệt, phần đông netizen cho rằng cặp đôi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đứng cạnh nhau trông không giống một cặp đôi đang yêu nhau. Điều này được fan cho rằng cho mỹ nhân họ Bạch trông nhìn khá già dặn hơn so với nam diễn viên trẻ tuổi.
Trong khi Bạch Lộc đang phải nhận vô số lời chê bai thì có một mỹ nhân lại được khen ngợi hết lời khi diện đồ đỏ trong phim mới. Cụ thể mới đây dự án Tinh Hà Trường Minh do Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính đã công bố lịch phát sóng.
Dù phim chưa lên sóng, thế nhưng loạt tạo hình dị vực đỏ của Bành Tiểu Nhiễm đã nhận được vô số lời khen ngợi. Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng cũng được fan hết mực yêu thích và cho rằng cô nàng trông rất hợp với các loại trang phục như thế này.
Đặt lên bàn cân so sánh không khó để nhận ra Bành Tiểu Nhiễm trông nổi bật hơn hẳn Bạch Lộc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đem tạo hình hiện đại và cổ trang ra so sánh là không hợp lý. Bên cạnh đó thành công của phim phải sau khi lên sóng mới có thể đánh giá được.