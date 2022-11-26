Hé lộ tạo hình của Bạch Lộc trong phim mới, xinh đẹp nhưng vẫn kém xa mỹ nhân này

Sao quốc tế 26/11/2022 22:45

Bạch Lộc cho thấy điểm yếu khi khoác lên mình những bộ trang phục sặc sỡ.

Mới đây, Bạch LộcVương Hạc Đệ đã chính thức xác nhận hợp tác trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Mới đây thậm chí nhiều người còn đã tìm ra những tấm ảnh hé lộ tạo hình của cặp đôi tại hậu trường. Cụ thể trong khi nam chính Thời Yến (Vương Hạc Đệ) nhận được vô số lời khen ngợi vì tạo hình điển trai thì nữ chính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) lại bị chê bai hết lời.

Hé lộ tạo hình của Bạch Lộc trong phim mới, xinh đẹp nhưng vẫn kém xa mỹ nhân này - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Đặc biệt, phần đông netizen cho rằng cặp đôi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đứng cạnh nhau trông không giống một cặp đôi đang yêu nhau. Điều này được fan cho rằng cho mỹ nhân họ Bạch trông nhìn khá già dặn hơn so với nam diễn viên trẻ tuổi. 

Hé lộ tạo hình của Bạch Lộc trong phim mới, xinh đẹp nhưng vẫn kém xa mỹ nhân này - Ảnh 2
Bạch Lộc bị cho không phù hợp để đứng cạnh Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Trong khi Bạch Lộc đang phải nhận vô số lời chê bai thì có một mỹ nhân lại được khen ngợi hết lời khi diện đồ đỏ trong phim mới. Cụ thể mới đây dự án Tinh Hà Trường Minh do Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính đã công bố lịch phát sóng. 

Hé lộ tạo hình của Bạch Lộc trong phim mới, xinh đẹp nhưng vẫn kém xa mỹ nhân này - Ảnh 3
Bành Tiểu Nhiễm - Ảnh: Internet

Dù phim chưa lên sóng, thế nhưng loạt tạo hình dị vực đỏ của Bành Tiểu Nhiễm đã nhận được vô số lời khen ngợi. Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng cũng được fan hết mực yêu thích và cho rằng cô nàng trông rất hợp với các loại trang phục như thế này. 

Hé lộ tạo hình của Bạch Lộc trong phim mới, xinh đẹp nhưng vẫn kém xa mỹ nhân này - Ảnh 4
Nhan sắc tuyệt đẹp của mỹ nhân họ Bành - Ảnh: Internet

Đặt lên bàn cân so sánh không khó để nhận ra Bành Tiểu Nhiễm trông nổi bật hơn hẳn Bạch Lộc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đem tạo hình hiện đại và cổ trang ra so sánh là không hợp lý. Bên cạnh đó thành công của phim phải sau khi lên sóng mới có thể đánh giá được.

Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

Loạt tạo hình của các sao nữ Hoa ngữ như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Vương Hạc Đệ Bành Tiểu Nhiễm sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

Thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật mới, Bạch Lộc bất ngờ bị netizen chỉ trích vì làm hỏng điều này

Thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật mới, Bạch Lộc bất ngờ bị netizen chỉ trích vì làm hỏng điều này

Dương Tử - Bạch Lộc và màn so sánh không bao giờ có hồi kết: Cùng là nữ chính phim cổ trang nhưng số phận đôi bên thật trái ngược so với kỳ vọng

Dương Tử - Bạch Lộc và màn so sánh không bao giờ có hồi kết: Cùng là nữ chính phim cổ trang nhưng số phận đôi bên thật trái ngược so với kỳ vọng

Xuất hiện lộng lẫy tựa như 'tiên nữ giáng trần' trong bộ ảnh mới, Bạch Lộc vẫn bị anti fan chỉ trích vì điều này

Xuất hiện lộng lẫy tựa như 'tiên nữ giáng trần' trong bộ ảnh mới, Bạch Lộc vẫn bị anti fan chỉ trích vì điều này

Hé lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ngầm xác nhận 'yêu đương', bất ngờ phản ứng netizen: 'Các anh đẹp trai dạt hết ra đi'

Hé lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ngầm xác nhận 'yêu đương', bất ngờ phản ứng netizen: 'Các anh đẹp trai dạt hết ra đi'

Tạo hình mới của Bạch Lộc khiến netizen 'khóc thét': 'Bà này lại có thù với stylist hay gì?'

Tạo hình mới của Bạch Lộc khiến netizen 'khóc thét': 'Bà này lại có thù với stylist hay gì?'

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ