Trong khoảng thời gian gần đây, Bạch Lộc chính là một trong những mỹ nhân nổi nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại khi liên tục hoạt động nhằm nâng sức ảnh hưởng của mình ra xa hơn nữa.

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây sao nữ Châu Sinh Như Cố có một buổi livestream quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng mình đại diện. Cũng như mọi lần, mỹ nhân họ Bạch vẫn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và tràn đây năng lượng. Dẫu vậy, không giống như mọi lần trước khi luôn được đánh giá cao về khả năng lựa chọn trang phục để khoe nhan sắc của mình thì trong buổi quay ngày hôm đó một số bộ netizen đã phải cảm thấy thất vọng về chiếc váy mà mỹ nhân này đã lựa chọn.