Tạo hình mới của Bạch Lộc khiến netizen 'khóc thét': 'Bà này lại có thù với stylist hay gì?'

Sao quốc tế 03/11/2022 17:30

Vừa được khen ngợi chưa được bao lâu, Bạch Lộc lại khiến netizen thất vọng với hình ảnh mới đây.

Trong khoảng thời gian gần đây, Bạch Lộc chính là một trong những mỹ nhân nổi nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại khi liên tục hoạt động nhằm nâng sức ảnh hưởng của mình ra xa hơn nữa. 

Tạo hình mới của Bạch Lộc khiến netizen 'khóc thét': 'Bà này lại có thù với stylist hay gì?' - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet  

Tuy nhiên, mới đây sao nữ Châu Sinh Như Cố có một buổi livestream quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng mình đại diện. Cũng như mọi lần, mỹ nhân họ Bạch vẫn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và tràn đây năng lượng. Dẫu vậy, không giống như mọi lần trước khi luôn được đánh giá cao về khả năng lựa chọn trang phục để khoe nhan sắc của mình thì trong buổi quay ngày hôm đó một số bộ netizen đã phải cảm thấy thất vọng về chiếc váy mà mỹ nhân này đã lựa chọn. 

Tạo hình mới của Bạch Lộc khiến netizen 'khóc thét': 'Bà này lại có thù với stylist hay gì?' - Ảnh 2
Trang phục gây tranh cãi của cô nàng - Ảnh: Internet 

Cụ thể, cô nàng đã diện một chiếc váy có tone màu vàng nhạt, thêu họa tiết hoa đen trông vô cùng xinh xắn, sang trọng. Thế nhưng lớp makeup đậm tưởng chừng như làm nổi bật làn da trắng,...nhưng lại vô tình dìm cô nàng một cách trầm trọng.  Đặc biệt là mái tóc tuy được tạo kiểu khá cầu kỳ nhưng xét về tổng thể lại mang đến cảm giác không phù hợp với cả trang phục lẫn tone makeup. Thậm chí có khán giả còn thẳng thừng nói rằng Bạch Lộc đang cố "tạo nét" nhưng không thành.

Tạo hình mới của Bạch Lộc khiến netizen 'khóc thét': 'Bà này lại có thù với stylist hay gì?' - Ảnh 3

Tạo hình mới của Bạch Lộc khiến netizen 'khóc thét': 'Bà này lại có thù với stylist hay gì?' - Ảnh 4
 Nhan sắc vượt trội của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Ngay lập tức một số người đã có sự so sánh thú vị giữa Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y bởi 2 mỹ nhân này bằng tuổi với nhau. Sau một hồi so sánh, hầu hết netizen đều cho rằng nhan dù cùng 28 tuổi nhưng rõ ràng nhan sắc của mỹ nhân 4000 năm vẫn hơn Bạch Lộc một bậc. 

 

 

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