Hết bị so sánh với các mỹ nhân trong Cbiz, Bạch Lộc còn bị kém sắc hơn cả bản sao giống mình

Sao quốc tế 30/10/2022 20:32

Lý Nhất Đồng được xem là bản sao giống nhất với Bạch Lộc.

Ngày 29/10, những hình ảnh Lý Nhất Đồng và Bạch Lộc cùng tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running được cộng đồng mạng tích cực lan truyền. Cụ thể sẽ không có gì đặc biệt nếu như trông cả 2 nữ diễn viên cực kỳ giống nhau, thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng 2 người cứ như thể là chị em sinh đôi. 

Hết bị so sánh với các mỹ nhân trong Cbiz, Bạch Lộc còn bị kém sắc hơn cả bản sao giống mình - Ảnh 1
Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Đáng chú ý bên dưới bằng đăng, phần lớn bình luận cho rằng Lý Nhất Đồng có nét đẹp sắc sảo, ấn tượng cũng như trẻ trung hơn hẳn Bạch Lộc mặc dù cô nàng lớn hơn đàn em 4 tuổi. Dẫu vậy vẫn có người cho rằng vẻ đẹp của mỗi người có một nét rất riêng biệt, không ai giống ai nên việc chọn ra người xuât sắc hơn là không thể. 

Hết bị so sánh với các mỹ nhân trong Cbiz, Bạch Lộc còn bị kém sắc hơn cả bản sao giống mình - Ảnh 2
Bạch Lộc đang có sự nghiệp thăng tiến đáng kể - Ảnh: Internet

Tuy có nhiều điểm giống nhau về phần ngoại hình nhưng sự nghiệp của hai mỹ nhân Hoa ngữ này lại dường như phát triển theo hai chiều hướng khác nhau. Trái ngược với đàn em Bạch Lộc đang trên đà thăng hạng, Lý Nhất Đồng lại chưa bao giờ cho thấy mình là một người phù hợp với diễn xuất khi trong các tác phẩm có mặt mình tham gia, cô nàng chưa bao giờ được đánh giá cao cả. 

Hết bị so sánh với các mỹ nhân trong Cbiz, Bạch Lộc còn bị kém sắc hơn cả bản sao giống mình - Ảnh 3
Về khoản diễn xuất Lý Nhất Đồng vẫn còn thua đàn em dài dài - Ảnh: internet

Trong khi đó, Bạch Lộc lại nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả bởi hàng loạt những bộ phim hot như Châu Sinh Như CốNửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Hai dự án mới nhất của cô nàng là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mặc dù chưa ấn định lịch chiếu. 

Từ khóa:   Bạch Lộc Lý Nhất Đồng sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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