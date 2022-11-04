Xuất hiện lộng lẫy tựa như 'tiên nữ giáng trần' trong bộ ảnh mới, Bạch Lộc vẫn bị anti fan chỉ trích vì điều này

Sao quốc tế 04/11/2022 23:55

Bạch Lộc bị chỉ trích trong bộ ảnh mới khiến fan phẫn nộ.

Bạch Lộc hiện đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí cô nàng còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở thế hệ của mình khi không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lại còn có khả năng diễn xuất cực đỉnh. Nếu cứ tiếp tục phát triển đúng lộ trình, khả năng vươn lên trở thành nữ diễn viên hàng đầu Cbiz là hoàn toàn có khả năng xảy ra. 

Xuất hiện lộng lẫy tựa như 'tiên nữ giáng trần' trong bộ ảnh mới, Bạch Lộc vẫn bị anti fan chỉ trích vì điều này - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Dẫu vậy sự nổi tiếng luôn đi kèm với rắc rối và Bạch Lộc cũng không phải ngoại lệ. Cụ thể mới đây nhất, phòng làm việc của Bạch Lộc đã chính thức tung ra bộ ảnh mới nhất của cô nàng để chào đón tháng 11. Trong bộ ảnh, Bạch Lộc diện áo len màu xám nhạt mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa xinh xắn. Cô nàng lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhằm tôn lên những đường nét mềm mại, khả ái trên gương mặt. 

Nhan sắc xinh đẹp của Bạch Lộc trong bộ ảnh mới cũng nhanh chóng gây sốt. Trái ngược trong buổi livestream trước đó bị chê bai trang phục thì trong bộ ảnh này khán giả đánh giá rất cao nhan sắc của cô nàng.  

Xuất hiện lộng lẫy tựa như 'tiên nữ giáng trần' trong bộ ảnh mới, Bạch Lộc vẫn bị anti fan chỉ trích vì điều này - Ảnh 2

Xuất hiện lộng lẫy tựa như 'tiên nữ giáng trần' trong bộ ảnh mới, Bạch Lộc vẫn bị anti fan chỉ trích vì điều này - Ảnh 3
 Nhan sắc khó cưỡng của Bạch Lộc trong bộ ảnh mới - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả cho rằng những hình ảnh này đã được chỉnh sửa quá nhiều. Họ thậm chí còn cho rằng Bạch Lộc trên ảnh và ngoài đời quá khác nhau. Điều này đã khiến cho fan của mỹ nhân này tỏ ra bức xúc.

Hiện tại cả đôi bên vẫn còn đang tranh cãi nảy lửa về vấn đề này. 

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Vừa được khen ngợi chưa được bao lâu, Bạch Lộc lại khiến netizen thất vọng với hình ảnh mới đây.

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