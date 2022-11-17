Thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật mới, Bạch Lộc bất ngờ bị netizen chỉ trích vì làm hỏng điều này

Thể hiện sự chuyên nghiệp bằng việc nhuộm tóc để phù hợp với hình tượng nhân vật chính nhưng Bạch Lộc không ngờ hành động này lại khiến cô bị chỉ trích.

Sau thành công của một loạt các bộ phim như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa và Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc trở thành nữ diễn viên rất được săn đón. Không chỉ có vậy, so với thời điểm mới bước vào nghề, netizen còn nhận định nhan sắc của Bạch Lộc đang có sự đi lên đáng kể, điều này giúp cô sở hữu lưu lượng cực khủng ở thời điểm hiện tại. Bạch Lộc - Ảnh: Internet Mới đây, trong những bức ảnh chụp vội trên các trang báo xứ Trung, nữ diễn viên đã xuất hiện với một diện mạo tương đối lạ lẫm với mái tóc đã được nhuộm sang màu đen.

Được biết cô nàng đã thay đổi kiểu tóc này để chuẩn bị cho màn hóa thân thành nữ chính Trịnh Thư Ý trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh (Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý). Trước đó ở buổi đọc kịch bản với đoàn làm phim, Bạch Lộc từng khiến netizen ngỡ ngàng do đổi màu tóc quá nhanh khi xem loạt ảnh được fan đăng tải. Tuy nhiên nhìn chung đa số fan hâm mộ đều cảm thấy cô nàng trông cực kỳ xinh đẹp với màu tóc mới này, thậm chí một số còn cho rằng mỹ nhân này trông trẻ ra hẳn so với màu tóc trước đó. Dẫu vậy đâu đó trong số lời khen ngợi vẫn có những lợi chỉ trích hướng về Bạch Lộc khi họ cho rằng mái tóc màu đen không phù hợp với hình tượng nhân vật trong dự án mới.

Màu tóc mới của Bạch Lộc - Ảnh: Internet Cụ thể, theo nguyên tác, nữ chính trong Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý là một người vô cùng cá tính, năng động. Chính bởi vậy, khán giả lo lắng cô nàng để kiểu tóc này sẽ không lột tả được trọn vẹn nhân vật trong phim. Bên cạnh đó nhiều người sợ Bạch Lộc sẽ bị quá an toàn như lúc cô thủ vai Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố. Được biết, trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc sẽ vào vai Thư Ý - một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh giá. Đa số ý kiến đều cho rằng Bạch Lộc rất hợp với hình tượng của nhân vật Trịnh Thư Ý. Ngoài có nhan sắc xinh đẹp, ở ngoài đời nàng tiểu hoa cũng là người có tính cách vui vẻ và có phần hơi nhây. Chính vì vậy chắc chắn cô nàng sẽ hoàn thành rất tốt vai diễn này.

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