'Ninh An Như Mộng' của Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu vĩnh viễn vì sao nam này

Sao quốc tế 28/11/2022 13:26

Mới đây, bộ phim "Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính có nguy cơ bị cấm chiếu vĩnh viễn.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung được phen dậy sóng khi nữ diễn viên Xuân Hạ chia sẻ bài viết ủng hộ sự kiện Đại học Truyền thông Nam Kinh. Việc này khiến nhiều người không khỏi tức giận và lên tiếng đòi tẩy chay người đẹp này. Có ý kiến cho rằng hành động của Xuân Hạ sẽ khiến loạt phim cô nàng từng tham gia khó mà lên sóng được.

 

Sau Xuân Hạ, nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ cũng đã đăng tải một bức ảnh tờ giấy trắng lên Weibo. Được biết các sinh viên của Đại học Truyền thông Nam Kinh khi biểu tình đã giơ cao một tờ giấy trắng. Hành động này của nam diễn viên khiến người hâm mộ của Bạch Lộc vô cùng lo lắng.

'Ninh An Như Mộng' của Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu vĩnh viễn vì sao nam này - Ảnh 1

Cách đây không lâu, Châu Tuấn Vỹ đã vào vai Yến Lâm trong bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính. Trước áp lực từ dư luận, rất có thể dự án cổ trang này sẽ có nguy cơ bị tẩy chay thậm chí là cấm sóng. Hiện tại, có một bộ phận dân mạng đã lên tiếng yêu cầu Châu Tuấn Vỹ công khai xin lỗi.

'Ninh An Như Mộng' của Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu vĩnh viễn vì sao nam này - Ảnh 2

Dự án phim cổ trang, huyền huyễn Ninh An Như Mộng đã thu hút hơn triệu lượt khán giả đăng ký xem trước. Một trong những yếu tố giúp bộ phim trở nên "hót hòn họt" dù chưa kịp lên sóng đó chính là thành công trước đó của nguyên tác Khôn Ninh - tác giả Thời Kính.

Ngoài ra, việc đạo diễn phim là Chu Duệ Bân - người từng tạo nên nhiều dự án phim ảnh nổi tiếng trong thời gian gần đây như Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành, Hương Mật Tựa Khói Sương... cũng khiến nhiều người hoàn toàn tin tưởng vào thành công nối tiếp của Ninh An Như Mộng trong tương lai. Chính vì vậy mà bộ phim này được xem là dự án nữ chủ giúp Bạch Lộc khẳng định vị trí của mình, nếu không thể lên sóng thì sẽ vô cùng đáng tiếc.

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