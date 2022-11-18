Sự cạnh tranh giữa Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc: Ai sẽ là tiểu hoa 95 nổi tiếng nhất hiện nay?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung được dịp bàn tán về sự cạnh tranh và độ nổi tiếng của các tiểu hoa 95 như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc tại thời điểm hiện nay.

Mới đây, một blogger đã đăng tải một chủ đề bàn về 3 nàng tiểu hoa 95 đang nhận được sự chú ý nhất gần đây là Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc. Đề tài này được bàn tán sôi nổi và lên hẳn hotsearch của Weibo. Vào mùa hè năm 2022, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư trở nên nổi tiếng hơn với các bộ phim webdrama cổ trang lần lượt là "Thương Lan Quyết" và "Tinh Hán Xán Lạn".

Bàn về Ngu Thư Hân, nữ diễn viên đã "một bước" trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 2 phim chiếu trên 2 nền tảng online lớn mà nhiệt độ phim phá 10.000 là Thương Lan Quyết, Khu rừng nhỏ của hai người. Hiện tại, nữ diễn viên còn đang trong quá trình quay bộ phim cổ trang được đầu tư khá lớn là "Tiên Kiếm 6", đóng với nam thần Hứa Khải.

Về phía Triệu Lộ Tư, cô hứa hẹn sẽ bùng nổ với một loạt phim trọng điểm như “Hậu Lãng”, chế tác tốt như “Vụng trộm không thể giấu” đóng với Trần Triết Viễn, “Thần Ẩn” đóng với Tỉnh Bách Nhiên,… và rất nhiều bộ phim khác được nhiều đạo diễn để mắt tới trong năm nay. Trong khi đó, Bạch Lộc xuất hiện trong bộ phim chiếu đài “Cảnh sát vinh dự” đóng với Trương Nhược Quân, cô còn nắm trong tay 2 bộ phim cổ trang dự kiến sẽ "bạo" là “Ninh An Như Mộng” đóng cùng "bạn trai tin đồn" Trương Lăng Hách và “Trường Nguyệt Tẫn Minh” với bạn diễn La Vân Hi. Điểm chung của cả những nữ diễn viên là đều được đánh giá cao khi tạo được "phản ứng hóa học" tốt với bạn diễn. Ngoài ra, hình tượng hài hước, đáng yêu và gần gũi cũng "ghi điểm" trong lòng cư dân mạng.

Triệu Lộ Tư 'gây bão' với đôi chân dài thẳng tắp khi sánh đôi cùng Trần Triết Viễn Mới đây, bộ phim truyền hình "Vụng Trộm Không Thể Giấu" do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-canh-tranh-giua-ngu-thu-han-trieu-lo-tu-va-bach-loc-ai-se-la-tieu-hoa-95-noi-tieng-nhat-hien-nay-520561.html