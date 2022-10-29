Phải chăng Ngu Thư Hân vẫn chưa thoát khỏi 'cái bóng' thành công của 'Thương Lan Quyết'?

Sao quốc tế 29/10/2022 11:29

Sau thành công rực rỡ của "Thương Lan Quyết", Ngu Thư Hân vẫn chưa thể gây ấn tượng và tạo được thêm dấu ấn đặc biệt nào trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Ngu Thư Hân cùng bạn diễn Vương Hạc Đệ tăng lên chóng mặt. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thanh thuần và cực kỳ đáng yêu. Đồng thời, cả hai đều thực hiện những dự án tiếp theo. Theo đó, phía đàng trai hợp tác với Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên, phía đàng gái nên duyên cùng Trương Bân Bân trong Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người.

Tuy nhiên, tác phẩm mới của Ngu Thư Hân không đạt thành tích cao như kỳ vọng. Bộ phim "Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người" mở điểm douban 6.6 nhưng sau một thời gian phát sóng đã rớt xuống còn 6.1.

Phải chăng Ngu Thư Hân vẫn chưa thoát khỏi 'cái bóng' thành công của 'Thương Lan Quyết'? - Ảnh 1

Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai blogger thời trang Ngu Mỹ Nhân. Cô từng nhận được bằng tiến sĩ ngành điểu học với thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, vì không muốn gánh áp lực nghiên cứu khoa học nên đã về quê mở nhà trọ, theo đuổi đam mê thời trang. Tình cờ, cô gặp lại Trang Vũ (Trương Bân Bân) người từng khiến cô rung động khi còn học cấp ba, tuy nhiên, cả hai đã có sự hiểu lầm lẫn nhau. Trong quá trình làm việc, cả hai vừa hỗ trợ lại vừa "cà khịa" lẫn nhau, dần dà phát hiện ra những ưu điểm của đối phương. Phim dự kiến phát sóng trên nền tảng Youku vào tháng 9.

Nội dung tác phẩm cũng bị khán giả chê khá nhiều. Người xem nhận xét phim có kịch bản nhàm chán, rườm rà, tính cách của nữ chính cũng gây khó chịu.

Phải chăng Ngu Thư Hân vẫn chưa thoát khỏi 'cái bóng' thành công của 'Thương Lan Quyết'? - Ảnh 2

Do đó, nhiều người đã đánh giá rằng Ngu Thư Hân chưa thể bứt phá sau thành công của Thương Lan Quyết và cô vẫn chưa thể đảm nhận những dự án lớn hơn.

Hiện tại, Ngu Thư Hân vẫn đang dựa vào Thương Lan Quyết để duy trì sự nổi tiếng. Nhưng đến một thời điểm, bộ phim này cũng sẽ không giữ được nhiệt độ vốn có. Tuy nhiên, Ngu Thư Hân vẫn là diễn viên trẻ và có nhiều thời gian phát triển. Chỉ cần chăm chỉ nâng cao năng lực diễn xuất và chọn được kịch bản tốt, nữ diễn viên chắc chắn sẽ có cơ hội để tỏa sáng.

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ sớm 'yêu lại từ đầu' trong một dự án phim mới

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ sớm 'yêu lại từ đầu' trong một dự án phim mới

Sau thành công rực rỡ của bộ phim "Thương Lan Quyết", Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ. 

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