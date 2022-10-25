Từng bị quê nhà 'ghẻ lạnh' phải bỏ xứ, Thang Duy 'thắng đậm' tại các giải thưởng Hàn Quốc sau khi tái xuất

Sao quốc tế 25/10/2022 14:45

Để có được thành công như ngày hôm nay, Thang Duy đã chịu không ít thăng trầm trong sự nghiệp, có lúc cô từng bật khóc vì bị ghẻ lạnh, tẩy chay trên chính quê nhà.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Thang Duy đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 42 nhờ vào vai Seo Rae trong phim điện ảnh "Quyết Tâm Chia Tay".

Ngoài ra, với vai diễn Seo Rae, Thang Duy còn giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Chunsa Film Art Awards 2022 và The Buil Film Awards 2022 – hai lễ trao giải điện ảnh của Hàn Quốc.

Từng bị quê nhà 'ghẻ lạnh' phải bỏ xứ, Thang Duy 'thắng đậm' tại các giải thưởng Hàn Quốc sau khi tái xuất - Ảnh 1

Trước đó, vào năm 2011, sau khi tham gia phim điện ảnh "Thu Muộn" với Hyun Bin, Thang Duy đã trở thành diễn viên ngoại quốc đầu tiên thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, giành được cúp Ảnh hậu tại Giải thưởng Nghệ thuật Beaksang Hàn Quốc lần thứ 47.

Để có được thành công như hiện tại, Thang Duy đã chịu không ít thăng trầm trong sự nghiệp, có lúc cô từng bật khóc vì bị ghẻ lạnh, tẩy chay trên chính quê nhà.

Khi nhắc đến bộ phim "Sắc Giới", bộ phim thành công đưa tên tuổi Thang Duy lên hàng đại hoa ngang tầm Chương Tử Di, Châu Tấn, Phạm Băng Băng. Song, bộ phim này cũng khiến cô lận đận trong một thời gian dài vì những lùm xùm sau đó. Những cảnh táo bạo với tài tử Lương Triều Vỹ khiến Thang Duy đã bị ném đá với những tin đồn giật chồng đàn chị Lưu Gia Linh hay không tuân thủ thuần phong mỹ tục. 

Từng bị quê nhà 'ghẻ lạnh' phải bỏ xứ, Thang Duy 'thắng đậm' tại các giải thưởng Hàn Quốc sau khi tái xuất - Ảnh 2

"Quyết Tâm Chia Tay" kể chuyện chuyện tình trái ngang của vị thanh tra Hae Joon, người đang điều tra chân tướng đằng sau sự ra đi thảm thương của một người đàn ông rơi xuống từ vách núi cheo leo vùng Busan. Trong quá trình tìm ra sự thật, anh đã vướng vào lưới tình của góa phụ Seo Rae, người đang là nghi phạm số 1 của vụ án. Giằng xé giữa tình yêu và luân lý, cùng với phương thức kể chuyện đầy xúc cảm của Park Chan Wook, "Quyết Tâm Chia Tay" trở thành tuyệt tác trinh thám, lãng mạn trong làng điện ảnh châu Á. 

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Thang Duy và chồng là đạo diễn Kim Tae Young chúc mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc bất ngờ được truyền tay nhau trên khắp các trang mạng xã hội.

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