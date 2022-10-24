Vô Ưu Độ: Hé lộ tạo hình của Nhậm Gia Luân trong phim mới cùng Tống Tổ Nhi, như nào mà khiến fan bất ngờ thế này?

Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong phim mới khiến netizen tỏ rõ sự phấn khích.

Sau khi liên tiếp gặt hái thành công với các dự án cổ trang như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố… Nhậm Gia Luân trở thành một trong những nam diễn viên đắt giá của Cbiz. Bằng chứng là đã có không ít những dự án chào mới đến nam diễn viên họ Nhậm, tuy nhiên thì sau tất cả Vô Ưu Độ chính là dự án tiếp theo của sao nam này.

Theo những hình ảnh hậu trường được hé lộ, trong bộ phim Vô Ưu Độ nam chính Nhậm Gia Luân có tạo hình khá đơn giản. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng tạo hình của anh chàng có phần ''nghèo'' hơn so với nhân vật mà anh đảm nhận trước đó.

Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Trước đó, trong Đại Đường Vinh Diệu, Châu Sinh Như Cố hay mới đây là Ngự Giao Ký, Nhậm Gia Luân đều đảm nhận vai người trong Hoàng tộc cao quý. Còn trong Cẩm Y Chi Hạ hay Thỉnh Quân cũng là dạng vai tướng quân được đầu tư tạo hình toát lên vẻ giàu sang.

Hiện bộ phim Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính vẫn đang trong quá trình quay phim.

Lộ diện tạo hình mới của Tiêu Chiến và tình mới Nhậm Gia Luân trong Đại Đạo Chiếu Thiên Mới đây đã xuất hiện hàng loạt bài viết cho rằng Đại Đạo Chiếu Thiên sẽ do cặp đôi Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi đóng chính.

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