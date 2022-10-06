Thỉnh Quân càng về cuối càng flop, Nhậm Gia Luân và Lý Thấm có phải là nguyên nhân chính?

Càng về cuối phim, Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flob thảm hại nguyên nhân là do đâu?.

Từng được đánh giá là một trong những bộ phim đáng xem nhất Cbiz trong khoảng thời gian cuối năm 2022 nhưng Thỉnh Quân của Nhậm Gian Luân và Lý Thấm lại đang đem đến cho người xem thất vọng toàn tập. Cụ thể, phim bị chê bai tình tiết khá cũ và không tạo nên được nét riêng biệt để nứu giữ mọt phim ở lại.

Thỉnh Quân đang bị dân tình chê bai vì quá nhàm chán - Ảnh: Internet

Nguyên nhân chính khiến Thỉnh Quân flop có lẽ do những màn tương tác ít ỏi và sượng trân của Nhậm Gia Luân - Lý Thấm. Trong suốt hành trình 28 tập vừa qua, chuyện tình của cặp đôi chính được netizen đánh giá là không có sự đầu tư cần thiết đơn cư như việc phân đoạn tình cảm là quá ít. Không chỉ thời lượng ít mà những phẩn đoạn này lại làm một cách sơ sài khiến người xem khó lòng cảm nhận được tình yêu đôi chính.

Điều làm fan tức giận nhất là đoàn phim thường xuyên tung ra những cảnh thân mật của cặp đôi chính để "nhá hàng" nhằm thu hút netizen nhưng đến khi lên hình, mọi thứ lại mang đến sự thất vọng não nề khi cả Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đều không mang lại được cảm xúc của một cặp đôi đang yêu nhau.

Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phim bị flop - Ảnh: Internet

Chỉ còn 4 tập nữa là Thỉnh Quân kết thúc nhưng thành tích của phim khá lẹt đẹt, rating không những không tăng lên mà còn giảm đi. Đa số người hâm mộ tỏ ra thất vọng, đánh giá Thỉnh Quân không xứng với kỳ vọng ban đầu.

Điểm qua một số nguyên nhân chính khiến Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị fan ngó lơ Mặc dù có được điểm số khá cao trên Douban nhưng nhìn chung Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm vẫn không nhận được những lời đánh giá cao từ người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thinh-quan-cang-ve-cuoi-cang-flop-nham-gia-luan-va-ly-tham-co-phai-la-nguyen-nhan-chinh-510684.html