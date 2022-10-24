Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Vì Triệu Vy bị "phong sát", bộ phim Học Khu Phòng đã rơi vào cảnh "đắp chiếu" suốt thời gian dài. Mới đây dự án này đã được ghi hình lại với nội dung và diễn viên hoàn toàn mới.
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Trang Sohu đưa tin, vì bê bối trốn thuế và lệnh hạn chế hoạt động, Triệu Vy đã bị cắt vai khỏi Học Khu Phòng dù phim đã hoàn thành quá trình quay hình. Dự án này vốn định lên sóng vào năm 2021 nhưng bị "đắp chiếu" đến tận hiện tại vì nữ minh tinh họ Triệu bị cấm sóng. Dẫu vậy, mới đây tác phẩm này đã được làm mới lại.
Cụ thể, vai diễn của của Triệu Vy sẽ được giao cho nữ diễn viên Tưởng Hân và toàn bộ phân cảnh có mặt của Triệu Vy sẽ được quay hình lại. Không những vậy, phim sẽ được đổi tên thành Cuộc Sống Tiểu Mãn và dự kiến lên sóng vào năm 2023.
Với sự thay mới từ diễn viên đến tên phim, nội dung của dự án này cũng sẽ có nhiều thay đổi. Tác phẩm trước đây kể về chuyện cặp vợ chồng rạn nứt hôn nhân vì phải lo tìm nhà gần trường để con không thua thiệt bạn bè. Nội dung mới thì hoàn toàn khác, kể về người phụ nữ đang mang thai con thứ hai ngoài ý muốn, cô đứng trước lựa chọn phá bỏ hay giữ lại vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Việc "thay ruột" này khiến công chúng lo ngại về chất lượng của Cuộc Sống Tiểu Mãn.
Theo Sinchew, hiện tại Triệu Vy vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại showbiz. Nếu tìm kiếm tên của nữ diễn viên trên các mạng xã hội xứ Trung thì sẽ thấy hiện lên thông báo không tìm thấy kết quả hoặc kết quả bị ẩn do chính sách pháp luật.
Lần gần nhất mà Triệu Vy xuất hiện công khai là tại sự kiện thời trang của Fendi - thương hiệu cô từng làm đại sứ - và hồi tháng 7/2021. Đến tháng 8 cùng năm, các bộ phim mà Triệu Vy từng tham gia đề đồng loạt bị gỡ bỏ, tên của cô cũng đồng thời bị xóa bỏ khỏi cổng thông tin các giải phim ảnh. Dẫu vậy, đến hiện tại thì cơ quan chức năng vẫn chưa từng công bố lý do hạn chế hoạt động nữ diễn viên.