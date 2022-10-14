Bí quyết khiến nhan sắc Vương Diễm xinh đẹp bất chấp thời gian, trẻ ngang ngửa Triệu Vy và Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 14/10/2022 18:40

Vương Diễm - Nhĩ Tình đẹp nhất Hoàn Châu Cách Cách nhận được sự quan tâm của cư dân mạng trong thời gian gần đây.

Sau 24 năm lên sóng, Hoàn Châu Cách Cách vẫn là một trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc "ăn khách" nhất tại đất nước tỷ dân và nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh nội dung ấn tượng, dàn diễn viên từ chính đến phụ đều để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. 

Trong đó, Tình Nhi cách cách do Vương Diễm thủ vai, ghi ấn trong lòng khán giả chẳng kém gì Tiểu Yến Tử của Triệu Vy, Hạ Tử Vy của Lâm Tâm Như, Kim Tỏa của Phạm Băng Băng. Thậm chí, cho tới tận bây giờ, dù nhiều phiên bản Nhĩ Tình đã xuất hiện, nhưng Vương Diễm vẫn được ưu ái gọi là Nhĩ Tình đẹp nhất màn ảnh. 

Bí quyết khiến nhan sắc Vương Diễm xinh đẹp bất chấp thời gian, trẻ ngang ngửa Triệu Vy và Lâm Tâm Như - Ảnh 1

Mới đây, khi trở thành khách mời của một chương trình truyền hình, Vương Diễm lại xuất hiện với tạo hình Tình Nhi năm xưa làm khán giả không khỏi bồi hồi. Người đẹp 7X đã có màn “lội ngược dòng” nhan sắc vô cùng ấn tượng. 

Nữ diễn viên thường có một thói quen rất đặc biệt đó chính là thường xuyên uống nước ép hoa quả. Đây có lẽ cũng là bí quyết giúp cô “lão hoá ngược” cả da lẫn dáng thành công. Việc uống trà và uống nước ép hoa quả là thói quen tốt mà chị em phụ nữ nào cũng nên theo đuổi. Trong khi trà giúp đào thải mỡ thừa, detox cơ thể và làm giảm tốc độ lão hoá, nước ép trái cây lại giúp tăng cường vitamin, khoáng chất… cho làn da và vóc dáng. Đồng thời, cả 2 loại nước uống này đều giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp chị em kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Bí quyết khiến nhan sắc Vương Diễm xinh đẹp bất chấp thời gian, trẻ ngang ngửa Triệu Vy và Lâm Tâm Như - Ảnh 2
Bí quyết khiến nhan sắc Vương Diễm xinh đẹp bất chấp thời gian, trẻ ngang ngửa Triệu Vy và Lâm Tâm Như - Ảnh 3

Về đời tư, Vương Chí Tài và Vương Diễm kết hôn năm 1997. Chồng nữ diễn viên kinh doanh bất động sản tại Australia, sau đó mới về Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Theo Sina, ông có khối tài sản lên tới hàng tỷ USD. Mẹ chồng của Vương Diễm là hậu duệ nhà quý tộc nên có nhiều quy tắc khắt khe. Có thông tin Vương Diễm phải quỳ để rửa chân cho mẹ chồng.

Bí quyết khiến nhan sắc Vương Diễm xinh đẹp bất chấp thời gian, trẻ ngang ngửa Triệu Vy và Lâm Tâm Như - Ảnh 4

Tuy nhiên, nhờ kết hôn với Vương Chí Tài, Vương Diễm sống như nàng cách cách đúng nghĩa. Cô được chồng tặng trang sức đắt giá, siêu xe, biệt thự. Thời gian gần đây, Vương Diễm tích cực quay lại giới giải trí, đóng vai phụ trong các phim truyền hình. Khi bị nói nữ diễn viên đóng phim để trang trải cuộc sống, cô phủ nhận và cho biết diễn xuất vì đam mê, không phải lo lắng vì tiền bạc.

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