Động thái mới nhất của Triệu Vy sau hơn 1 năm bị 'phong sát'

Sao quốc tế 15/10/2022 20:30

Mới đây, Triệu Vy nhận được sự quan tâm và chú ý sau khi nữ diễn viên bất ngờ cập nhật hình ảnh mới trên Instagram cá nhân.

Mới đây, Triệu Vy đã thay đổi dòng trạng thái mới trên Instagram cá nhân khiến nhiều người không khỏi chú ý và tò mò. Cụ thể, nữ diễn viên đã đăng tải một bức ảnh về Đức Phật Mẫu Tara xanh và khen đẹp, đồng thời đăng kèm bài kệ của Phật. Thậm chí, không ít người còn phát hiện cô cũng đã thay ảnh đại diện của mình trên Instagram bằng một bức ảnh về Đức Phật nhưng cô không cho biết mình đang ở đâu và có những dự định gì trong thời gian sắp tới.

Động thái mới nhất của Triệu Vy sau hơn 1 năm bị 'phong sát' - Ảnh 1

Hiện tại, Triệu Vy chưa có dấu hiện tái xuất ở làng giải trí Hoa ngữ. Bởi vì khi tìm kiếm tên cô trên các nền tảng video lớn nhất Trung Quốc, hệ thống thông báo: "Không tìm thấy kết quả liên quan" hoặc "Không thể hiển thị kết quả tìm kiếm theo chính sách pháp luật, quy định liên quan".

Đến đầu tháng 8 năm 2022, Triệu Vy đã được cư dân mạng bắt gặp xuất hiện ​​tại sân bay Bắc Kinh. Cô mặc giản dị, trẻ trung và bịt khẩu trang kín để tránh sự chú ý của mọi người. Kể từ khi gặp sự cố, đến nay, lý do chính bị phong sát của Triệu Vy vẫn là một dấu hỏi lớn đối với công chúng.

Động thái mới nhất của Triệu Vy sau hơn 1 năm bị 'phong sát' - Ảnh 2

Trước đó, Triệu Vy từng là đại hoa đán quyền lực Cbiz. Nhưng chỉ sau một đêm, sự nghiệp của cô đã tiêu tan sau khi nghệ sĩ dưới trướng là Trương Triết Hạn vướng bê bối chính trị. Cô bị xóa tên khỏi nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh mang tính thương hiệu, các show tạp kỹ cũng như các giải thưởng. Bên cạnh đó, hàng loạt những bê bối lớn nhỏ của nữ diễn viên từ trước được cộng đồng mạng đăng tải trở lại. 

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Mới đây, bức ảnh thời quá khứ lúc Triệu Vy, Song Hye Kyo và Lâm Chí Linh chụp chung vừa bị khui lại. Nhiều người khởi đầu bàn tán về nhan sắc của Hoa đán xứ Trung, nữ thần xứ Hàn và chân dài số 1 xứ Đài. Điều đáng bàn là Triệu Vy kém sắc nhất trong 3 mỹ nhân.

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