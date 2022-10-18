Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị

Ngôi sao phim Hoàn Châu Cách Cách rất ít khi khoe con với người hâm mộ. Thỉnh thoảng, truyền thông mới có được một số tấm ảnh của bé, nhưng cũng chủ yếu là từ phía doanh nhân Huỳnh Hữu Long chia sẻ.

Nữ diễn viên Triệu Vy và chồng - doanh nhân Huỳnh Hữu Long kết hôn vào năm 2008. Hai năm sau đó, cô sinh Huỳnh Tân ở Singapore. Ở nhà, bé thường được bố mẹ gọi bằng cái tên thân mật là Tiểu Tứ Nguyệt (April Huang). Suốt thời gian mang thai, ngôi sao sinh năm 1976 không xuất hiện trên truyền thông. Một vài tay săn ảnh bắt gặp hình ảnh cô bầu vượt mặt, cùng mẹ đẻ đi mua sắm tại Singapore. Lúc đó, khán giả mới biết Triệu Vy đã có tin vui.

Vợ chồng Triệu Vy rất cưng chiều con gái. Năm 2020, Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ tặng một căn hộ cao cấp có giá trị hơn 138 triệu nhân dân tệ (khoảng 466 tỷ đồng Việt Nam) tại Ardmore Park, ở gần khách sạn Shangri-La, Singapore. Căn hộ nằm ở khu phố mua sắm sầm uất nhất của Singapore. Được biết, trong thương vụ này, vị doanh nhân giàu có chỉ đứng tên ủy thác mua, còn người thụ hưởng và chủ nhân thực sự của khối tài sản này lại là con gái anh.

Con gái Triệu Vy có vẻ ngoài cá tính, gương mặt lanh lợi, thông minh, đặc biệt là bé có đôi mắt to, tròn giống hệt người mẹ nổi tiếng. Cô bé là trong số nhóc tỳ nổi tiếng nhất nhì Châu Á khi có mẹ là diễn viên nổi tiếng và bố là đại gia bất động sản Huỳnh Hữu Long.

Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ tặng penhouse ở Singapore - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nơi mà Tiểu Tứ Nguyệt theo học là một ngôi trường quốc tế đắt đỏ ở Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là địa chỉ được đông đảo các cậu ấm, cô chiêu hay con cái minh tinh nổi tiếng lựa chọn. Học phí của một năm của ngôi trường này lên đến 140 nghìn HKD (khoảng 434 triệu đồng Việt Nam).

Tiểu Tứ Nguyệt theo học là một ngôi trường quốc tế đắt đỏ ở Hồng Kông - Ảnh: Internet

Không những vậy, để con gái thuận tiện trong quá trình đi học, truyền thông thậm chí còn đưa tin vợ chồng Triệu Vy đã bỏ ra 19 triệu USD (hơn 462 tỷ đồng Việt Nam) để mua 3 căn hộ ở Hồng Kông, Trung Quốc.

Khi chưa bị các cơ quan quản lý của Trung Quốc điều tra, Triệu Vy rất bận rộn với công việc kinh doanh và nghệ thuật. Chồng cô chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con gái. Nữ diễn viên từng bày tỏ cảm giác có lỗi khi không thể ở bên con, chăm sóc cho con chu đáo hơn.

Triệu Vy và con gái Tiểu Tứ Nguyệt - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Vy còn cho Tiểu Tứ Nguyệt học thư pháp, nghệ thuật để hun đúc tinh thần và khí chất của con. Cô bé cũng được bạn bè của nữ diễn viên khen ngợi là "tiểu tài nữ". Tuy nhiên, Triệu Vy chia sẻ cô không muốn con gái bước chân vào ngành giải trí quá sớm. Vì vậy, để tránh truyền thông soi mói gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé, nữ diễn viên hạn chế đăng tải hình ảnh Tiểu Tứ Nguyệt hay để cho con gái xuất hiện nhiều trước truyền thông. Cô bé cũng thường xuyên được bố đưa đi du lịch, trải nghiệm khắp nơi trong thời điểm mẹ bận rộn đóng phim.

Triệu Vy còn cho Tiểu Tứ Nguyệt học thư pháp, nghệ thuật để hun đúc tinh thần và khí chất của con - Ảnh: Internet

Dù được cha mẹ cưng chiều hết mực, tạo mọi điều kiện tốt nhất nhưng Tiểu Tứ Nguyệt lại có lối sống vô cùng giản dị. Triệu Vy và chồng không cho con mặc đồ hàng hiệu. Bé luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị và năng động. Chính điều này từng khiến nữ diễn viên nổi tiếng phải nhận ý kiến trái chiều, cho rằng cô không quan tâm, chăm sóc cẩn thận cho con gái.

Tiểu Tứ Nguyệt có lối sống vô cùng giản dị - Ảnh: Internet

Triệu Vy cũng từng lên tiếng đính chính trong một buổi phỏng vấn rằng, quần áo của Tiểu Tứ Nguyệt là do cô mua nhưng cô bé được quyền tự quyết định kiểu dáng thế nào, mặc và kết hợp ra sao.

Triệu Vy và con gái Tiểu Tứ Nguyệt - Ảnh: Internet

Hiện tại, khi sự nghiệp của Triệu Vy lao đao, các thông tin về con gái cô được nhiều người tìm kiếm. Tuy nhiên, cuộc sống của bé vẫn được giữ kín. Hôn nhân của Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long cũng vướng tin đồn rạn nứt. Cả hai được cho là đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ năm 2019. Cũng từ khoảng thời gian này, doanh nhân Huỳnh Hữu Long không chia sẻ hình ảnh cả gia đình trên trang cá nhân.

Tiểu Tứ Nguyệt và anh trai cùng bố khác mẹ - Ảnh: Internet

Được biết, chồng Triệu Vy còn có một cậu con trai riêng tên là Bảo Bảo. Người này cũng rất ít khi sử dụng mạng xã hội. Trong một vài lần hiếm hoi, Bảo Bảo khoe những tấm ảnh chụp chung với em gái cùng cha khác mẹ. Có thể thấy, cậu thanh niên ở độ tuổi đôi mươi này rất cưng chiều em gái.