Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị

Sao quốc tế 18/10/2022 09:49

Vợ chồng Triệu Vy rất cưng chiều con gái, tặng cho cô bé căn penthouse trăm tỷ nằm ở khu phố mua sắm sầm uất nhất của Singapore. Tuy nhiên, dù 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng nhóc tỳ vẫn có lối sống khá giản dị, độc lập.

Nữ diễn viên Triệu Vy và chồng - doanh nhân Huỳnh Hữu Long kết hôn vào năm 2008. Hai năm sau đó, cô sinh Huỳnh Tân ở Singapore. Ở nhà, bé thường được bố mẹ gọi bằng cái tên thân mật là Tiểu Tứ Nguyệt (April Huang). Suốt thời gian mang thai, ngôi sao sinh năm 1976 không xuất hiện trên truyền thông. Một vài tay săn ảnh bắt gặp hình ảnh cô bầu vượt mặt, cùng mẹ đẻ đi mua sắm tại Singapore. Lúc đó, khán giả mới biết Triệu Vy đã có tin vui.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 1
Giấu kín chuyện mang thai tiểu Tứ Nguyệt nhưng Triệu Vy vẫn bị phóng viên bắt gặp - Ảnh: Internet

Ngôi sao phim Hoàn Châu Cách Cách rất ít khi khoe con với người hâm mộ. Thỉnh thoảng, truyền thông mới có được một số tấm ảnh của bé, nhưng cũng chủ yếu là từ phía doanh nhân Huỳnh Hữu Long chia sẻ.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 2
Gia đình nhỏ của Triệu Vy - Ảnh: Internet

Con gái Triệu Vy có vẻ ngoài cá tính, gương mặt lanh lợi, thông minh, đặc biệt là bé có đôi mắt to, tròn giống hệt người mẹ nổi tiếng. Cô bé là trong số nhóc tỳ nổi tiếng nhất nhì Châu Á khi có mẹ là diễn viên nổi tiếng và bố là đại gia bất động sản Huỳnh Hữu Long.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 3
Con gái Triệu Vy có vẻ ngoài cá tính, đôi mắt to, tròn giống hệt người mẹ nổi tiếng - Ảnh: Internet

Vợ chồng Triệu Vy rất cưng chiều con gái. Năm 2020, Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ tặng một căn hộ cao cấp có giá trị hơn 138 triệu nhân dân tệ (khoảng 466 tỷ đồng Việt Nam) tại Ardmore Park, ở gần khách sạn Shangri-La, Singapore. Căn hộ nằm ở khu phố mua sắm sầm uất nhất của Singapore. Được biết, trong thương vụ này, vị doanh nhân giàu có chỉ đứng tên ủy thác mua, còn người thụ hưởng và chủ nhân thực sự của khối tài sản này lại là con gái anh.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 4
Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ tặng penhouse ở Singapore - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nơi mà Tiểu Tứ Nguyệt theo học là một ngôi trường quốc tế đắt đỏ ở Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là địa chỉ được đông đảo các cậu ấm, cô chiêu hay con cái minh tinh nổi tiếng lựa chọn. Học phí của một năm của ngôi trường này lên đến 140 nghìn HKD (khoảng 434 triệu đồng Việt Nam).

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 5
Tiểu Tứ Nguyệt theo học là một ngôi trường quốc tế đắt đỏ ở Hồng Kông - Ảnh: Internet

Không những vậy, để con gái thuận tiện trong quá trình đi học, truyền thông thậm chí còn đưa tin vợ chồng Triệu Vy đã bỏ ra 19 triệu USD (hơn 462 tỷ đồng Việt Nam) để mua 3 căn hộ ở Hồng Kông, Trung Quốc.

Khi chưa bị các cơ quan quản lý của Trung Quốc điều tra, Triệu Vy rất bận rộn với công việc kinh doanh và nghệ thuật. Chồng cô chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con gái. Nữ diễn viên từng bày tỏ cảm giác có lỗi khi không thể ở bên con, chăm sóc cho con chu đáo hơn.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 6
Triệu Vy và con gái Tiểu Tứ Nguyệt - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Vy còn cho Tiểu Tứ Nguyệt học thư pháp, nghệ thuật để hun đúc tinh thần và khí chất của con. Cô bé cũng được bạn bè của nữ diễn viên khen ngợi là "tiểu tài nữ". Tuy nhiên, Triệu Vy chia sẻ cô không muốn con gái bước chân vào ngành giải trí quá sớm. Vì vậy, để tránh truyền thông soi mói gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé, nữ diễn viên hạn chế đăng tải hình ảnh Tiểu Tứ Nguyệt hay để cho con gái xuất hiện nhiều trước truyền thông. Cô bé cũng thường xuyên được bố đưa đi du lịch, trải nghiệm khắp nơi trong thời điểm mẹ bận rộn đóng phim.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 7
Triệu Vy còn cho Tiểu Tứ Nguyệt học thư pháp, nghệ thuật để hun đúc tinh thần và khí chất của con - Ảnh: Internet

Dù được cha mẹ cưng chiều hết mực, tạo mọi điều kiện tốt nhất nhưng Tiểu Tứ Nguyệt lại có lối sống vô cùng giản dị. Triệu Vy và chồng không cho con mặc đồ hàng hiệu. Bé luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị và năng động. Chính điều này từng khiến nữ diễn viên nổi tiếng phải nhận ý kiến trái chiều, cho rằng cô không quan tâm, chăm sóc cẩn thận cho con gái.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 8
Tiểu Tứ Nguyệt có lối sống vô cùng giản dị - Ảnh: Internet

Triệu Vy cũng từng lên tiếng đính chính trong một buổi phỏng vấn rằng, quần áo của Tiểu Tứ Nguyệt là do cô mua nhưng cô bé được quyền tự quyết định kiểu dáng thế nào, mặc và kết hợp ra sao.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 9
Triệu Vy và con gái Tiểu Tứ Nguyệt - Ảnh: Internet

Hiện tại, khi sự nghiệp của Triệu Vy lao đao, các thông tin về con gái cô được nhiều người tìm kiếm. Tuy nhiên, cuộc sống của bé vẫn được giữ kín. Hôn nhân của Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long cũng vướng tin đồn rạn nứt. Cả hai được cho là đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ năm 2019. Cũng từ khoảng thời gian này, doanh nhân Huỳnh Hữu Long không chia sẻ hình ảnh cả gia đình trên trang cá nhân.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị - Ảnh 10
Tiểu Tứ Nguyệt và anh trai cùng bố khác mẹ - Ảnh: Internet

Được biết, chồng Triệu Vy còn có một cậu con trai riêng tên là Bảo Bảo. Người này cũng rất ít khi sử dụng mạng xã hội. Trong một vài lần hiếm hoi, Bảo Bảo khoe những tấm ảnh chụp chung với em gái cùng cha khác mẹ. Có thể thấy, cậu thanh niên ở độ tuổi đôi mươi này rất cưng chiều em gái.

Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Có những sao như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử không chỉ theo đuổi thần tượng thành công mà họ còn trở thành những ngôi sao đình đám nhất Cbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy con gái Triệu Vy sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc?

Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí?

Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí?

Cuộc sống Triệu Vy ra sao sau một năm bị phong sát 'ngầm'?

Cuộc sống Triệu Vy ra sao sau một năm bị phong sát 'ngầm'?

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 9 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI