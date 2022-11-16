Lưu Thi Thi, Dương Tử và Bạch Lộc 'so kè' tạo hình tân nương trong phim cổ trang sắp phát sóng

Sao quốc tế 16/11/2022 07:56

Tạo hình tân nương của bao sao nữ là Lưu Thi Thi, Dương Tử và Bạch Lộc bất ngờ được "đặt lên bàn cân" so sánh khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao khi Lưu Thi Thi tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án cổ trang "Nhất Niệm Quan Sơn" sau hơn 2 năm vắng bóng, lui về chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên sở hữu khí chất nhẹ nhàng, u buồn mang nét cổ điển. Tạo hình cổ trang của Lưu Thi Thi luôn được công nhận là "sách giáo khoa" cho các bộ phim sau này. 

Tạo hình mặc hỉ phục tân nương của Lưu Thi Thi trên phim trường đã được đăng tải lên mạng. Cụ thể, bộ trang phục mà nữ diễn viên diện được kết hợp từ 3 màu là đỏ, xanh và vàng. Chiếc mũ miện trên đầu càng làm tăng thêm vẻ sang trọng, quyền quý của nàng tiểu hoa. Nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút của cô nàng gây sốt cộng đồng mạng suốt nhiều ngày liền.

Lưu Thi Thi, Dương Tử và Bạch Lộc 'so kè' tạo hình tân nương trong phim cổ trang sắp phát sóng - Ảnh 1Lưu Thi Thi, Dương Tử và Bạch Lộc 'so kè' tạo hình tân nương trong phim cổ trang sắp phát sóng - Ảnh 2

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã đem tạo hình của Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn ra so sánh với Dương Tử và Bạch Lộc.

Trong dự án Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc có một tạo hình cực kỳ quyền uy, lộng lẫy. Bộ trang phục vàng sáng rực rỡ kết hợp cùng mũ đội đầu vàng thể hiện quyền uy của nhân vật. Đôi môi đỏ cũng hình vẽ giữa trán càng làm tăng thêm vẻ đẹp tà mị, sắc sảo của Bạch Lộc.

Lưu Thi Thi, Dương Tử và Bạch Lộc 'so kè' tạo hình tân nương trong phim cổ trang sắp phát sóng - Ảnh 3Lưu Thi Thi, Dương Tử và Bạch Lộc 'so kè' tạo hình tân nương trong phim cổ trang sắp phát sóng - Ảnh 4

 

Với Dương Tử trong Trường Tương Tư, nữ diễn viên cũng lộ diện với tạo hình hỉ phục đỏ. Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của cô nàng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Dù tạo hình này khá rườm rà nhưng nàng tiểu hoa 9x vẫn có thể dễ dàng tỏa sáng nhờ biểu cảm u buồn như đẹp đến nao lòng.

Lưu Thi Thi, Dương Tử và Bạch Lộc 'so kè' tạo hình tân nương trong phim cổ trang sắp phát sóng - Ảnh 5Lưu Thi Thi, Dương Tử và Bạch Lộc 'so kè' tạo hình tân nương trong phim cổ trang sắp phát sóng - Ảnh 6

Hiện tại, dự án mới Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi đóng cặp cùng Lưu Vũ Ninh - tài tử nhỏ hơn cô 3 tuổi. Trước khi phim bấm máy, đã có 1 trận tranh cãi dữ dội giữa fan Lưu Vũ Ninh và fan Lưu Thi Thi xoay quanh việc ai mới là người quan trọng nhất dự án này. Bộ phim vẫn đang trong quá tình quay và dự định sẽ phát sóng vào năm 2023.

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