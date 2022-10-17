Giữa lúc tranh phiên gay gắt, loạt ảnh 'tình tứ' của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh trong phim mới được tiết lộ

Bộ phim "Nhất Niệm Quan Sơn" do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh hiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm "bạo" mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Bộ phim "Nhất Niệm Quan Sơn" của người đẹp được khán giả vô cùng mong chờ bởi vì đây là dự án đánh dấu sự trở lại của “mỹ nhân cổ trang” Lưu Thi Thi với dòng phim này kể từ “Túy Linh Lung” (2015). Hơn nữa, những bộ phim hiện đại gần đây của Lưu Thi Thi đều không gây được tiếng vang. Đáng mong chờ hơn, đây là một trong những dự án cấp S+ (phim trọng điểm) do nhà sản xuất có tiếng Ninh Manh Ảnh Thị chịu trách nhiệm sản xuất.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "đứng ngồi không yên" khi loạt ảnh hậu trường của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh bất ngờ được tiết lộ. Cụ thể, Lưu Vũ Ninh đã che dù cực tình cảm cho "đàn chị" Lưu Thi Thi trong một phân cảnh của bộ phim.

Mặc dù nam chính Lưu Vũ Ninh được cho là không cùng đẳng cấp với Lưu Thi Thi cả về tên tuổi và khả năng diễn xuất, nhưng với những gì nam diễn viên thể hiện ở các dự án trước đó như Trường Ca Hành thì anh cũng được khán giả vô cùng mong đợi và hy vọng có thể làm nên chuyện.

Trước đó, vấn đề phiên vị cũng gây tranh cãi khi đội ngũ sản xuất lúc đầu xếp tên Lưu Thi Thi riêng một hàng nhưng sau đó khi tung poster lại để tên cô nàng xếp chung với hàng Lưu Vũ Ninh, khiến dân tình đều bức xúc vì phiên vị không được phân chia rõ ràng trong khi Lưu Thi Thi vốn phải được xếp trước Lưu Vũ Ninh. Đáng chú ý, tài khoản Weibo của đoàn phim thậm chí còn xóa bình luận phản hồi về những bất công của người hâm mộ nữ chính, khiến làn sóng phẫn nộ lại càng được đẩy lên cao.

Hiện tại, không chỉ người hâm mộ của Lưu Thi Thi mà đến cả cư dân mạng cũng đều đang lên tiếng chỉ trích đội ngũ sản xuất Nhất Niệm Quan Sơn, trong đó nhiều ý kiến cho rằng nam chính Lưu Vũ Ninh được xuất hiện nhiều hơn là nhờ có tư bản đằng sau nâng đỡ.

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