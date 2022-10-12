Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'gây bão' với khung cảnh một nhà ba người cùng nhau đi ăn tối, hạnh phúc như phim ngôn tình

Sao quốc tế 12/10/2022 17:09

Khung cảnh ngọt ngào, hạnh phúc này của gia đình Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi khiến khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ vì quá ngọt ngào.

Bén duyên từ bộ phim "Bộ Bộ Kinh Tâm", cặp đôi Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi công khai tình cảm vào năm 2013, kết hôn vào năm 2015. Trải qua bao giông bão, tình yêu của cả hai ngày càng lớn mạnh và bền chặt. Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trở thành "cặp đôi vàng" của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'gây bão' với khung cảnh một nhà ba người cùng nhau đi ăn tối, hạnh phúc như phim ngôn tình - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung đang chia sẻ rần rần khoảnh khắc của gia đình cặp đôi diễn viên này. Cụ thể, truyền thông Trung Quốc đã bắt trọn được hình ảnh Ngô Kỳ Long đưa Lưu Thi Thi và con trai đi dùng bữa tại một nhà hàng tại Hoành Điếm. 

Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'gây bão' với khung cảnh một nhà ba người cùng nhau đi ăn tối, hạnh phúc như phim ngôn tình - Ảnh 2

Ngắm nhìn khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc, netizen không khỏi bày tỏ sự cảm thán, ngưỡng mộ. Đặc biệt, ai cũng phải dành lời khen cho nam tài tử khi luôn cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình. Bởi hiện tại Lưu Thi Thi đang tham gia ghi hình cho dự án phim mới Nhất Niệm Quan Sơn, đây cũng là dịp để Ngô Kỳ Long tranh thủ thời gian bên cạnh và chăm sóc vợ.

Trước đó, fan hâm mộ từng lo lắng "đứng ngồi không yên" khi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi bị đồn đoán là có trục trặc trong hôn nhân. Nhưng Ngô Kỳ Long đã có cách đáp lại tin đồn tình cảm rạn nứt bằng 1 hành động quan tâm rất ngọt ngào khi tài tử đích thân tháp tùng bà xã đến Hoành Điếm để gia nhập đoàn phim mới. 

Bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn có ý nghĩa quan trọng với Lưu Thi Thi, đây là dự án đánh dấu sự trở lại phim trường của người đẹp sau 2 năm nghỉ ngơi. Vì để ủng hộ tinh thần bà xã, Ngô Kỳ Long đã gác lại công việc, đến phim trường cùng Lưu Thi Thi. Hành động quan tâm này chứng minh tình cảm hiện tại của cặp đôi vẫn vô cùng ngọt ngào.

Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'gây bão' với khung cảnh một nhà ba người cùng nhau đi ăn tối, hạnh phúc như phim ngôn tình - Ảnh 3

Sau nhiều năm yêu nhau và có một bé trai kháu khỉnh, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vẫn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ vì tình cảm ngọt ngào như lúc mới yêu. Sau khi kết hôn, Lưu Thi Thi từng trì hoãn sự nghiệp vài năm để sinh con. Khi đã có quý tử, vì để vợ quay lại đỉnh cao, Ngô Kỳ Long quyết định tạm ngừng đóng phim để chăm sóc con trai thay vợ. Trong giới giải trí nhiều thị phi như hiện tại, cuộc hôn nhân đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long khiến công chúng có niềm tin hơn vào tình yêu.

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Ngay khi vừa rộ lên thông tin Lưu Thi Thi sẽ góp mặt trong dự án cổ trang mới hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa, lập tức đã "nổ" ra nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều.

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