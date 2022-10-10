Rộ tin Lưu Thi Thi nhận phim mới, fan chưa kịp chúc mừng đã bị chê hết thời vì sánh đôi cùng diễn viên kém nổi

Sao quốc tế 10/10/2022 13:25

Ngay khi vừa rộ lên thông tin Lưu Thi Thi sẽ góp mặt trong dự án cổ trang mới hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa, lập tức đã "nổ" ra nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là phim chuyển thể từ truyện tranh và anime, tổng cộng có ba phần: Trúc Nghiệp, Vương Quyền và Nguyệt Hồng. Kịch bản chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu pha chút yếu tố kỳ bí, huyền ảo. Hồ Yêu Hồng Nương là người chuyên mua bán ký ức kiếp trước, khi người và yêu rơi vào lưới tình, loài yêu có thể sống hàng vạn năm còn tuổi thọ con người ở nhân gian có hạn, sau khi luân hồi chuyển kiếp sẽ quên hết ký ức kiếp này. 

Trong đó, phần phim Trúc Nghiệp xoay quanh mối tình đẹp nhưng đầy sóng gió giữa đại tiểu thư ôn nhu, đoan trang và thiếu hiệp hăng hái nhưng về sau lạnh lùng kiệm lời. Mối quan hệ cũng như cuộc gặp gỡ hai bên rất đẹp, tiếc là cái kết như một đại bi kịch. Phần phim được đánh giá là tương đối thích hợp với những người yêu thích những câu chuyện có kết thúc đau thương, buồn bã. 

Sau Hồ Yêu Tiêu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên đã xác định cặp đôi chính là Cung Tuấn - Dương Mịch. Nhiều nguồn tin cho biết, nữ chính của phần 2 (phần Trúc Nghiệp) cũng được quyết định là Lưu Thi Thi. Đánh giá riêng về bà xã của Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi, cô không chỉ sở hữu nhan sắc đằm thắm, dịu ngọt mà còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Những bộ phim do Lưu Thi Thi đóng chính đều được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả yêu thích.

Rộ tin Lưu Thi Thi nhận phim mới, fan chưa kịp chúc mừng đã bị chê hết thời vì sánh đôi cùng diễn viên kém nổi - Ảnh 1

Chính vì thế, khi có thông tin Lưu Thi Thi sẽ kết hợp với Lưu Học Nghĩa trong phần Trúc Nghiệp đã tạo ra "làn sóng" trái chiều. Người hâm mộ cho rằng thật đáng tiếc nếu như nàng tiểu hoa Lưu Thi Thi lại một lần nữa phải đóng cặp cùng với nam diễn viên kém nổi. Trong khi đó, antifan được dịp mỉa mai, chê vợ của Ngô Kỳ Long hết thời nên phải hợp tác với diễn viên kém tiếng. Trước đó, Lưu Thi Thi từng bị chê cười vì đóng phim với diễn viên trẻ Lưu Vũ Ninh bởi sự chênh lệch danh tiếng của cả hai. 

Rộ tin Lưu Thi Thi nhận phim mới, fan chưa kịp chúc mừng đã bị chê hết thời vì sánh đôi cùng diễn viên kém nổi - Ảnh 2

Về phía Lưu Học Nghĩa, phần lớn khán giả đều cho rằng anh chàng không tương xứng với Lưu Thi Thi. Cộng thêm việc gần đây, nam diễn viên vướng phải tin đồn hẹn hò cùng Dương Tử, đã khiến anh nhận về không ít lời mỉa mai, công kích.

Rộ tin Lưu Thi Thi nhận phim mới, fan chưa kịp chúc mừng đã bị chê hết thời vì sánh đôi cùng diễn viên kém nổi - Ảnh 3

Hiện các thông tin này chỉ là suy đoán từ 1 phía của cộng đồng mạng, nhà sản xuất vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này. 

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi ngày lên sóng dự án phim cổ trang của 3 nàng tiểu hoa đình đám lứa 85 trong thời gian sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Lưu Học Nghĩa Hồ yêu Tiểu Hồng Nương hồ yêu tiểu hồng nương - trúc nghiệp sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ'

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ'

Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?'

Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đang cạnh tranh một dự án phim, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư vốn vào công ty Lý Băng Băng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đang cạnh tranh một dự án phim, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư vốn vào công ty Lý Băng Băng?

Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được'

Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được'

'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi

'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 34 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 34 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 34 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI