Rộ tin Lưu Thi Thi nhận phim mới, fan chưa kịp chúc mừng đã bị chê hết thời vì sánh đôi cùng diễn viên kém nổi

Ngay khi vừa rộ lên thông tin Lưu Thi Thi sẽ góp mặt trong dự án cổ trang mới hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa, lập tức đã "nổ" ra nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là phim chuyển thể từ truyện tranh và anime, tổng cộng có ba phần: Trúc Nghiệp, Vương Quyền và Nguyệt Hồng. Kịch bản chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu pha chút yếu tố kỳ bí, huyền ảo. Hồ Yêu Hồng Nương là người chuyên mua bán ký ức kiếp trước, khi người và yêu rơi vào lưới tình, loài yêu có thể sống hàng vạn năm còn tuổi thọ con người ở nhân gian có hạn, sau khi luân hồi chuyển kiếp sẽ quên hết ký ức kiếp này. Trong đó, phần phim Trúc Nghiệp xoay quanh mối tình đẹp nhưng đầy sóng gió giữa đại tiểu thư ôn nhu, đoan trang và thiếu hiệp hăng hái nhưng về sau lạnh lùng kiệm lời. Mối quan hệ cũng như cuộc gặp gỡ hai bên rất đẹp, tiếc là cái kết như một đại bi kịch. Phần phim được đánh giá là tương đối thích hợp với những người yêu thích những câu chuyện có kết thúc đau thương, buồn bã.

Sau Hồ Yêu Tiêu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên đã xác định cặp đôi chính là Cung Tuấn - Dương Mịch. Nhiều nguồn tin cho biết, nữ chính của phần 2 (phần Trúc Nghiệp) cũng được quyết định là Lưu Thi Thi. Đánh giá riêng về bà xã của Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi, cô không chỉ sở hữu nhan sắc đằm thắm, dịu ngọt mà còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Những bộ phim do Lưu Thi Thi đóng chính đều được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả yêu thích.

Chính vì thế, khi có thông tin Lưu Thi Thi sẽ kết hợp với Lưu Học Nghĩa trong phần Trúc Nghiệp đã tạo ra "làn sóng" trái chiều. Người hâm mộ cho rằng thật đáng tiếc nếu như nàng tiểu hoa Lưu Thi Thi lại một lần nữa phải đóng cặp cùng với nam diễn viên kém nổi. Trong khi đó, antifan được dịp mỉa mai, chê vợ của Ngô Kỳ Long hết thời nên phải hợp tác với diễn viên kém tiếng. Trước đó, Lưu Thi Thi từng bị chê cười vì đóng phim với diễn viên trẻ Lưu Vũ Ninh bởi sự chênh lệch danh tiếng của cả hai. Về phía Lưu Học Nghĩa, phần lớn khán giả đều cho rằng anh chàng không tương xứng với Lưu Thi Thi. Cộng thêm việc gần đây, nam diễn viên vướng phải tin đồn hẹn hò cùng Dương Tử, đã khiến anh nhận về không ít lời mỉa mai, công kích. Hiện các thông tin này chỉ là suy đoán từ 1 phía của cộng đồng mạng, nhà sản xuất vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi ngày lên sóng dự án phim cổ trang của 3 nàng tiểu hoa đình đám lứa 85 trong thời gian sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-luu-thi-thi-nhan-phim-moi-fan-chua-kip-chuc-mung-da-bi-che-het-thoi-vi-sanh-doi-cung-dien-vien-kem-noi-511904.html