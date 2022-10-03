Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được'

Sao quốc tế 03/10/2022 20:24

Dù đã kết hôn và hạ sinh bé trai đầu lòng, nhan sắc và vóc dáng của Lưu Thi Thi vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ và dành nhiều lời khen ngợi.

Mới đây, Lưu Thi Thi chia sẻ loạt ảnh vô cùng sang chảnh và quyến rũ khiến cư dân mạng dành nhiều lời khen cho cô nàng.

Nữ diễn viên đã diện một chiếc váy dài màu xanh lam với chất liệu vải hoàn toàn được trang trí bằng sequin khiến chiếc váy trông tươi sáng. Đồng thời, kiểu váy ôm sát và dáng váy đuôi cá cũng giúp tôn lên vóc dáng của Lưu Thi Thi.

Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được' - Ảnh 1
Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được' - Ảnh 2

 

Bộ váy được thêm vải tuyn để tạo hiệu ứng ba chiều cho toàn bộ viền váy trên cổ. Phải nói là chỉ chỉnh sửa một chi tiết nhỏ nhưng kết quả tạo được cực kỳ cao, vừa tạo độ nhấn, vừa kín đáo mà vẫn không kém phần quyến rũ khi có thể khoe chiếc cổ thiên nga rất đẹp. 

Vì vậy, cách xử lý của Lưu Thi Thi với chiếc váy này là vô cùng đáng học hỏi. Đường viền cổ của chiếc váy ban đầu là cổ chữ V của dạng áo ống. Loại đường viền này thực sự có thể làm nổi bật chiếc cổ thiên nga của người mặc, nhưng lại chỉ phù hợp với những cô gái gầy.

Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được' - Ảnh 3
Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được' - Ảnh 4
Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được' - Ảnh 5
Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được' - Ảnh 6

Gần đây, bộ phim "Nhất niệm quan sơn" có sự tham gia của Lưu Thi Thi đã tổ chức lễ khai máy và công bố đội hình. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại phim trường của mỹ nhân cổ trang Lưu Thi Thi sau 3 năm nên nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả. 

Nhìn từ tạo hình, có thể Lưu Thi Thi thể hiện vai kiếm khách giang hồ tính cách mạnh mẽ. Trong đoạn teaser giới thiệu diễn viên, bầu không khí cổ trang kiếm hiệp và khí chất thoát tục của Lưu Thi Thi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, khiến nhiều người mong chờ vào dự án trở lại của Lưu Thi Thi.

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Với tạo hình bạch y mới nhất trong “Nhất Niệm Quan Sơn”, Lưu Thi Thi không hổ danh là mỹ nhân cổ trang hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

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