Thay thế Lưu Học Nghĩa, Trần Hiểu sẽ 'nên duyên' cùng Lưu Thi Thi trong phim mới?

Gần đây, thông tin Trần Hiển sẽ hợp tác cùng Lưu Thi Thi trong dự án cổ trang "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" gây xôn xao dư luận.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Trần Hiểu sẽ hợp tác cùng Lưu Thi Thi trong dự án cổ trang "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương". Ngay sau khi tin tức này được lan truyền, phần lớn khán giả đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cặp đôi này.

Là một trong những ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc, Lưu Thi Thi quen thuộc với khán giả qua các tác phẩm đình đám như Bộ Bộ Kinh Tâm, Mộng Ảo Tru Tiên, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Lưu Kim Tuế Nguyệt...

Riêng về Trần Hiểu, gần đây, Trần Hiểu lại được ủng hộ vì có màn trở lại đầy ấn tượng với "Mộng Hoa Lục" cùng Lưu Diệc Phi vào nửa đầu năm 2022. Đồng thời, nam diễn viên cũng từng góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Độc Cô Hoàng Hậu, Thần Điêu Đại Hiệp, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn... Có thể nói, Trần Hiểu chính là một trong những gương mặt phù hợp để sánh đôi cùng "nàng tiểu hoa 85" nhất thời điểm hiện tại.

Tác phẩm có tổng cộng ba phần là: Trúc Nghiệp, Vương Quyền và Nguyệt Hồng. Kịch bản phim chủ yếu xoay quanh những câu câu chuyện tình giữa người và yêu pha chút yếu tố kỳ bí, huyền ảo tựa như Liêu Trai Chí Dị của tác giả Bồ Tùng Linh. Trong đó, phần phim Trúc Nghiệp xoay quanh mối tình đẹp nhưng đầy sóng gió giữa đại tiểu thư ôn nhu, đoan trang và thiếu hiệp hăng hái nhưng về sau lạnh lùng kiệm lời. Mối quan hệ của hai bên đúng mực, cuộc gặp gỡ giữa cặp đôi cũng rất đẹp, tiếc là cái kết như một đại bi kịch.

Hiện tại, nhà sản xuất chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.

Lưu Thi Thi khiến dân tình được dịp 'mãn nhãn' với bộ ảnh 'không chê vào đâu được' Dù đã kết hôn và hạ sinh bé trai đầu lòng, nhan sắc và vóc dáng của Lưu Thi Thi vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ và dành nhiều lời khen ngợi.

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