Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'đốn tim' người hâm mộ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào tại phim trường

Sao quốc tế 26/10/2022 16:41

Lưu Thi Thi khiến người hâm mộ phải ghen tị ra mặt khi được ông xã Ngô Kỳ Long hết mực chăm sóc, thể hiện tình cảm ở phim trường.

Mới đây, cánh paparazzi vừa chụp được hình ảnh Ngô Kỳ Long xuất hiện tại phim trường Nhất Niệm Quan Sơn. Anh tới thăm bà xã Lưu Thi Thi đang trong quá trình quay phim tại đây. Bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới báo chí truyền thông và người hâm mộ. 

Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'đốn tim' người hâm mộ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào tại phim trường - Ảnh 1

Khi tới phim trường, cả hai dành cho nhau những cử chỉ rất ngọt ngào, nam tài tử và vợ luôn nắm tay nhau không rời. Không những vậy anh luôn đi theo sát vợ, sau đó còn mời các thành viên của đoàn làm phim cùng dùng bữa chung. Nhiều người ngưỡng mộ tình cảm của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi bởi cặp đôi bên nhau gần 10 năm nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Nam tài tử lặn lội đến phim trường chỉ để gặp bà xã. 

Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'đốn tim' người hâm mộ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào tại phim trường - Ảnh 2

Sau khi lấy chồng, Lưu Thi Thi sinh con trai vào cuối tháng 4/2019. Sau đó, nữ diễn viên ở quê chồng để chăm sóc sức khỏe. Tháng 10, nữ diễn viên quay trở lại làng giải trí sau 6 tháng chăm con. Để trở lại đóng phim, Lưu Thi Thi nhanh chóng giảm cân. Cô hầu như dành thời gian ở phim trường, do đó có thể thấy sự chuyên nghiệp và quyết tâm đầu tư cho vai diễn của Lưu Thi Thi.

Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'đốn tim' người hâm mộ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào tại phim trường - Ảnh 3

Ngô Kỳ Long vốn nổi tiếng là yêu chiều vợ. Được biết, sau khi nhận lời tham gia dự án phim Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi được đánh giá là đầu tư khá nhiều cho vai diễn lần này. Bộ phim là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh. Do đó, để ủng hộ tinh thần trong ngày bà xã gia nhập đoàn phim mới, Ngô Kỳ Long đã tạm gác lịch trình cá nhân để đích thân "tháp tùng" vợ đến Hoành Điếm để quay phim. 

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được coi là cặp Hoàng Thượng và Ái phi của Cbiz. Sau khi đóng chung trong Bộ bộ kinh tâm, cả hai nảy sinh tình cảm. Trong phim, Ngô Kỳ Long vào vai vua Ung Chính còn Lưu Thi Thi là nàng Nhược Hy - phi tần của vua. Chuyện tình của 2 người rất được ngưỡng mộ.

Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'đốn tim' người hâm mộ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào tại phim trường - Ảnh 4

Kể từ sau khi kết hôn, cặp đôi ít khi công khai tình cảm trên mặt báo. Tuy nhiên, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Hiện tại, với cô vợ trẻ hơn 17 tuổi, Ngô Kỳ Long hạnh phúc với tình yêu viên mãn này. Đặc biệt, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long khá tâm đầu ý hợp. Nàng tiểu Hoa đán nổi tiếng là "gái ngoan" và rất hiểu chuyện. 

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