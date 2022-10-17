Nhất Niệm Quan Sơn: Netizen phấn khích trước tạo hình cực xinh của Lưu Thi Thi, liệu đã đủ trở thành mỹ nhân lứa 85 nhan sắc đỉnh cao nhất?

Sao quốc tế 17/10/2022 18:00

Nhan sắc của Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn khiến fan đứng ngồi không yên vì quá đỗi xinh đẹp.

Là một trong những bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ khi mới công bố những thông tin đầu tiên, Nhất Niệm Quan Sơn hiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm bạo mới của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì vậy mà mọi hình ảnh liên quan đến phim luôn nhận sự chú ý nhiều từ phía người hâm mộ. 

Nhất Niệm Quan Sơn: Netizen phấn khích trước tạo hình cực xinh của Lưu Thi Thi, liệu đã đủ trở thành mỹ nhân lứa 85 nhan sắc đỉnh cao nhất? - Ảnh 1

Nhất Niệm Quan Sơn: Netizen phấn khích trước tạo hình cực xinh của Lưu Thi Thi, liệu đã đủ trở thành mỹ nhân lứa 85 nhan sắc đỉnh cao nhất? - Ảnh 2
Tạo hình che mặt của Lưu Thi Thi trong phim mới - Ảnh: Internet 

Mới đây, đoàn làm phim đã công bố những hình ảnh hậu trường mới nhất, nhá hàng tạo hình vô cùng mãn nhãn của nữ chính Lưu Thi Thi. Mặc dù gương mặt bị che nhẹ đi nhưng thần thái lẫn nhan sắc của mỹ nhân họ Lưu vẫn không bị che lấp hoàn toàn mà ngược lại còn khiến người xem cảm thấy phấn khích và mong muốn chờ đến ngày phim ra mắt hơn bao giừo hết. 

Được biết, đây không phải lần đầu Lưu Thi Thi gây sốt với tạo hình che mặt. Trước đây, trong bộ phim Nữ Thần Y, cô nàng cũng đã từng thể hiện tạo hình này và nhanh chóng trở thành một xu hướng trong phim cổ trang. 

Nhất Niệm Quan Sơn: Netizen phấn khích trước tạo hình cực xinh của Lưu Thi Thi, liệu đã đủ trở thành mỹ nhân lứa 85 nhan sắc đỉnh cao nhất? - Ảnh 3
Nhất Niệm Quan Sơn hứa hẹn sẽ mang tới cho người xem những trải nghiệm thú vị - Ảnh: Internet 

Trong những năm gần đây, nhan sắc của Lưu Thi Thi đang ngày một thăng hạng. Thậm chí theo một số bộ phận netizen còn đánh giá, Lưu Thi Thi chính là mỹ nhân đẹp nhất trong lứa diễn viên 85, vượt qua cả những mỹ nhân như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh. 

Theo thông tin đã từng được công bố, Nhất Niệm Quan Sơn là một trong những dự án cấp S của năm 2022, dự kiến có 40 tập và do Ninh Manh Ảnh Thị sản xuất. Ngoài nam nữ chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, bộ phim sẽ có sự tham gia của Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Ninh, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Trương Luật, Lý Hoan, Trương Phàm, Diệp Thanh, Diệp Tiểu Vĩ, Nguyên Nhược Hàng, Ngô Hoằng, Tô Mộng Vân, Trương Kiều Nhĩ.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Lưu Vũ Ninh Nhất Niệm Quan Sơn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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