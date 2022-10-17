Nhất Niệm Quan Sơn: Netizen phấn khích trước tạo hình cực xinh của Lưu Thi Thi, liệu đã đủ trở thành mỹ nhân lứa 85 nhan sắc đỉnh cao nhất?

Là một trong những bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ khi mới công bố những thông tin đầu tiên, Nhất Niệm Quan Sơn hiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm bạo mới của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì vậy mà mọi hình ảnh liên quan đến phim luôn nhận sự chú ý nhiều từ phía người hâm mộ.

Tạo hình che mặt của Lưu Thi Thi trong phim mới - Ảnh: Internet

Mới đây, đoàn làm phim đã công bố những hình ảnh hậu trường mới nhất, nhá hàng tạo hình vô cùng mãn nhãn của nữ chính Lưu Thi Thi. Mặc dù gương mặt bị che nhẹ đi nhưng thần thái lẫn nhan sắc của mỹ nhân họ Lưu vẫn không bị che lấp hoàn toàn mà ngược lại còn khiến người xem cảm thấy phấn khích và mong muốn chờ đến ngày phim ra mắt hơn bao giừo hết.

Được biết, đây không phải lần đầu Lưu Thi Thi gây sốt với tạo hình che mặt. Trước đây, trong bộ phim Nữ Thần Y, cô nàng cũng đã từng thể hiện tạo hình này và nhanh chóng trở thành một xu hướng trong phim cổ trang.