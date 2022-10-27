Lưu Diệc Phi vừa nhận phim hiện đại mới, Lưu Thi Thi đã nhanh chóng tìm kiếm kịch bản

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Lưu Diệc Phi cũng đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong dự án phim hiện đại "Cuộc Chiến Hoa Hồng".

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi liên tục bị đem ra so sánh về nhan sắc và kĩ năng diễn xuất. Ngũ quan trên gương mặt cùng thần thái của cả hai có những điểm tương đồng khiến ít nhiều khán giả bị nhận nhầm giữa họ. Chính vì thế, Lưu Thi Thi từng được coi là "Tiểu Lưu Diệc Phi". Tuy nổi tiếng muộn hơn thần tiên tỷ tỷ, thế nhưng bà xã Ngô Kỳ Long cũng nhanh chóng gặt hái được những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Lưu Thi Thi đang tìm kiếm một kịch bản phim hiện đại để đối đầu cùng Lưu Diệc Phi.

Cụ thể, một blogger đăng bài cho biết dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên đã ấn định nữ chính là Lưu Thi Thi. Song, vấn đề tìm kiếm nam chính nên bộ phim vẫn chưa thể khởi quay được. Do vậy, Lưu Thi Thi đang tìm kiếm một dự án phim khác để vào đoàn sau khi Nhất Niệm Quan Sơn đóng máy. Vì đã có dự án cổ trang chờ lên sóng, vậy nên bà xã Ngô Kỳ Long muốn nhận một bộ phim hiện đại.

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi cũng đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong dự án phim hiện đại Cuộc Chiến Hoa Hồng. Vậy nên, sau khi hoàn thành những cảnh quay trong phim Đi Đến Nơi Có Gió đóng cùng Lý Hiện, thần tiên tỷ tỷ sẽ tiếp tục đóng một bộ phim hiện đại khác. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc cùng nhận phim hiện đại trong thời gian tới sẽ ra cuộc đối đầu trực diện giữa Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi.

Có thể nói, cả Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi có sự tương đồng khá lớn cả về nhan sắc lẫn kỹ năng diễn xuất. Màn trở lại của hai mỹ nhân sinh năm 1987 được cư dân mạng kì vọng là sẽ thành công như kỳ vọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-vua-nhan-phim-hien-dai-moi-luu-thi-thi-da-nhanh-chong-tim-kiem-kich-ban-517297.html