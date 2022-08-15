Lưu Diệc Phi 'lấn át' dàn mỹ nhân Cbiz trong Đêm hội Điện ảnh Weibo

Sao quốc tế 15/08/2022 10:10

Xuất hiện trong sự kiện Đêm hội Điện Ảnh Weibo, Lưu Diệc Phi đã chiếm trọn "spotlight" của đàn em với nhan sắc và khí chất cao quý của mình.

Vào chiều tối ngày 14/8, Đêm hội Điện Ảnh Weibo đã chính thức được diễn ra tại Bắc Kinh. Xuất hiện trong sự kiện là những cái tên đang được săn đón nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ như Lý Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Chu Nhất Long, Vương Nhất Bác, Tạ Đình Phong, Vương Tuấn Khải,...

Đêm hội Điện Ảnh Weibo do Weibo và CCTV6 liên hợp tổ chức, tạo nên bữa tiệc lớn cho các nhà làm phim điện ảnh, cùng nhau nâng cao vị thế phim điện ảnh xứ Trung. Đêm hội cũng chính là nơi vinh danh những tác phẩm điện ảnh có tầm ảnh hưởng lớn và "đại thắng" phòng vé của Cbiz trong suốt gần 1 năm qua. Đáng chú ý, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi đã khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc và khí chất cao quý và kiều diễm của mình. 

Lưu Diệc Phi 'lấn át' dàn mỹ nhân Cbiz trong Đêm hội Điện ảnh Weibo - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi 'lấn át' dàn mỹ nhân Cbiz trong Đêm hội Điện ảnh Weibo - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi 'lấn át' dàn mỹ nhân Cbiz trong Đêm hội Điện ảnh Weibo - Ảnh 3

Có thể thấy, nữ diễn viên hộ Lưu đã diện bộ váy Haute Couture của thương hiệu Elie Saab càng làm tôn lên nét quý phái của nữ diễn viên. Đồng thời, với vẻ sang trọng, làn da trắng sáng nổi bật của cô cũng nhận được nhiều lời khen của công chúng. Lựa chọn trang phục đắt giá, cầu kỳ trong từng chi tiết trang sức, giúp Lưu Diệc Phi lấn át các minh tinh khác cùng tham dự sự kiện.

 

Lưu Diệc Phi 'lấn át' dàn mỹ nhân Cbiz trong Đêm hội Điện ảnh Weibo - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi 'lấn át' dàn mỹ nhân Cbiz trong Đêm hội Điện ảnh Weibo - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi 'lấn át' dàn mỹ nhân Cbiz trong Đêm hội Điện ảnh Weibo - Ảnh 6

Thời gian gần đây, Lưu Diệc Phi chăm chỉ xuất hiện hơn. Cô vừa có sự trở lại mảng truyền hình thành công, nhờ dự án cổ trang Mộng hoa lục. Bộ phim gây tiếng vang lớn, giúp nữ diễn viên vực dậy danh tiếng sau nhiều năm sự nghiệp chững lại.

Sau Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi đóng Đi đến nơi có gió, cùng tài tử Lý Hiện. Nữ diễn viên được cho là tiếp tục thừa thắng xông lên ở mảng truyền hình với phim cổ trang Trường lăng. Bên cạnh đó, người đẹp dành thời gian chụp ảnh tạp chí, quảng cáo và dự các sự kiện thương mại.

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