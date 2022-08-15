Lưu Diệc Phi 'lấn át' dàn mỹ nhân Cbiz trong Đêm hội Điện ảnh Weibo

Vào chiều tối ngày 14/8, Đêm hội Điện Ảnh Weibo đã chính thức được diễn ra tại Bắc Kinh. Xuất hiện trong sự kiện là những cái tên đang được săn đón nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ như Lý Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Chu Nhất Long, Vương Nhất Bác, Tạ Đình Phong, Vương Tuấn Khải,...

Đêm hội Điện Ảnh Weibo do Weibo và CCTV6 liên hợp tổ chức, tạo nên bữa tiệc lớn cho các nhà làm phim điện ảnh, cùng nhau nâng cao vị thế phim điện ảnh xứ Trung. Đêm hội cũng chính là nơi vinh danh những tác phẩm điện ảnh có tầm ảnh hưởng lớn và "đại thắng" phòng vé của Cbiz trong suốt gần 1 năm qua. Đáng chú ý, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi đã khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc và khí chất cao quý và kiều diễm của mình.