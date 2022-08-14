Fan Lưu Diệc Phi bất ngờ lên tiếng 'bênh vực' mỹ nhân sau lời mỉa mai 'làm màu' vì điều động 500 bảo vệ tại sự kiện

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã xuất hiện tại trung tâm thương mại ở Vũ Hán để tham dự sự kiện của Tissot – nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng từ Thụy Sĩ. Nữ diễn viên khiến người hâm mộ “sốc visual” với nước da trắng sứ, mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng và chiếc váy trắng thướt tha đúng chuẩn phong thái “Thần tiên tỷ tỷ”.

Đáng chú ý, đi cùng với Lưu Diệc Phi là đội nhân viên bảo vệ hùng hậu lên đến 500 người. Netizen lên tiếng mỉa mai nữ diễn viên đang làm màu vì thực chất cũng không cần nhiều nhân viên bảo vệ đến vậy. Lập tức người hâm mộ của cô nàng đã thanh minh cho thần tượng.

Được biết, Lưu Diệc Phi là sao hạng A của Cbiz, có quốc dân độ cao nên số lượng người hâm mộ có mặt ở hiện trường rất đông. Ước tính đã có trên dưới 1000 fan đến sự kiện ngày hôm đó. 500 nhân viên bảo vệ là do Tissot thuê để bảo vệ sự kiện, không phải Lưu Diệc Phi thuê cho riêng bản thân mình.

Lưu Diệc Phi là sao hạng A của Cbiz nên việc thuê nhiều bảo vệ để tránh bị tấn công là điều dễ hiểu - Ảnh: Internet

Hơn nữa, trước đây nữ diễn viên đã từng bị fan cuồng nhào lên sân khấu để ôm một cách thô bạo. Việc nhãn hàng điều động số lượng lớn người bảo vệ là hợp lý. Vậy dù là nhãn hàng hay bản thân Lưu Diệc Phi thuê 500 nhân viên bảo vệ cũng là điều nên làm để bảo đảm an ninh an toàn.