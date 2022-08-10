Lưu Diệc Phi gây thất vọng với loạt ảnh cam thường xuề xòa, vẻ đẹp “thần tiên tỷ tỷ” nay còn đâu

Sao quốc tế 10/08/2022 10:19

Được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ”, thế nhưng hình ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi khiến nhiều khán giả thất vọng về vẻ ngoài của người đẹp.

Có thể nói, Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên 8X hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được khán giả biết đến với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ” khi sở hữu vẻ đẹp thanh băng ngọc khiết kể từ khi mới vào nghề. Tuy nhiên mới đây nhất, mỹ nhân họ Lưu được fan qua đường “tóm sống” tại sân bay khi cô đi du lịch cùng mẹ. Điều đáng chú ý, nhan sắc đời thường của diễn viên Hoa Mộc Lan gây nhiều tranh cãi.

Lưu Diệc Phi gây thất vọng với loạt ảnh cam thường xuề xòa, vẻ đẹp “thần tiên tỷ tỷ” nay còn đâu - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi mang khí chất tiên tử từ những ngày đầu đặt chân vào showbiz (Ảnh: Internet)
Lưu Diệc Phi gây thất vọng với loạt ảnh cam thường xuề xòa, vẻ đẹp “thần tiên tỷ tỷ” nay còn đâu - Ảnh 2
Nữ minh tinh bị fan "tóm dính" tại sân bay. (Ảnh: Sohu)
Lưu Diệc Phi gây thất vọng với loạt ảnh cam thường xuề xòa, vẻ đẹp “thần tiên tỷ tỷ” nay còn đâu - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi bị chê bai về phong cách thời trang nhạt nhòa. (Ảnh: Sohu)

 Khác hẳn những khoảnh khắc được chỉnh sửa kỹ càng, Dưới ống kính cam thường, Lưu Diệc Phi xuất hiện trong phong cách thời trang "quê mùa". Diện thiết kế đơn giản áo phông với quần jean, thế nhưng "thần tiên tỷ tỷ" lại lựa chọn chiếc quần jean bó sát kém thời thượng. Người đẹp sinh năm 1987 tự tay "phá bỏ" hình tượng xinh đẹp của mình bằng những bộ trang phục không ăn nhập vào đâu khi kết hợp này chiếc mũ đen cùng balo đinh tán khiến làm mất di khí chất minh tinh của chính minhh

Lưu Diệc Phi gây thất vọng với loạt ảnh cam thường xuề xòa, vẻ đẹp “thần tiên tỷ tỷ” nay còn đâu - Ảnh 4
Nhiều góc ảnh người đẹp còn lộ rõ nọng cằm. (Ảnh: Sohu)

Từ khi bước chân vào khi bước chân vào showbiz, Lưu Diệc Phi đã gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc xinh đẹp, khí chất thoát tục tựa tiên nữ. Thế nhưng không phải lúc nào "nàng Mulan" cũng xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo đúng danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của cô.

Lưu Diệc Phi gây thất vọng với loạt ảnh cam thường xuề xòa, vẻ đẹp “thần tiên tỷ tỷ” nay còn đâu - Ảnh 5

Không ít khoảnh khắc Lưu Diệc Phi khiến mọi người "ngã ngửa" vì nhan sắc nhiều lần tuột dốc không phanh khiến ai nấy đều bất ngờ. Có thể thấy, khác hẳn với loạt chỉn chu trên mạng xã hội, ngoài đời Lưu Diệc Phi khiến nhiều khán giả thất vọng vì nhan sắc không còn được như xưa.

Lưu Diệc Phi gây choáng ngợp với nhan sắc không tì vết ở tuổi 35

Lưu Diệc Phi gây choáng ngợp với nhan sắc không tì vết ở tuổi 35

Làn da trắng trẻo và mịn màng ở tuổi 35 của Lưu Diệc Phi khiến cho khán giả không khỏi xuýt xoa.

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