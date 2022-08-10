Lưu Diệc Phi gây thất vọng với loạt ảnh cam thường xuề xòa, vẻ đẹp “thần tiên tỷ tỷ” nay còn đâu

Có thể nói, Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên 8X hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được khán giả biết đến với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ” khi sở hữu vẻ đẹp thanh băng ngọc khiết kể từ khi mới vào nghề. Tuy nhiên mới đây nhất, mỹ nhân họ Lưu được fan qua đường “tóm sống” tại sân bay khi cô đi du lịch cùng mẹ. Điều đáng chú ý, nhan sắc đời thường của diễn viên Hoa Mộc Lan gây nhiều tranh cãi.

Lưu Diệc Phi mang khí chất tiên tử từ những ngày đầu đặt chân vào showbiz (Ảnh: Internet)

Nữ minh tinh bị fan "tóm dính" tại sân bay. (Ảnh: Sohu)

Lưu Diệc Phi bị chê bai về phong cách thời trang nhạt nhòa. (Ảnh: Sohu)

Khác hẳn những khoảnh khắc được chỉnh sửa kỹ càng, Dưới ống kính cam thường, Lưu Diệc Phi xuất hiện trong phong cách thời trang "quê mùa". Diện thiết kế đơn giản áo phông với quần jean, thế nhưng "thần tiên tỷ tỷ" lại lựa chọn chiếc quần jean bó sát kém thời thượng. Người đẹp sinh năm 1987 tự tay "phá bỏ" hình tượng xinh đẹp của mình bằng những bộ trang phục không ăn nhập vào đâu khi kết hợp này chiếc mũ đen cùng balo đinh tán khiến làm mất di khí chất minh tinh của chính minhh