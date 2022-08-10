Lưu Diệc Phi gây thất vọng với loạt ảnh cam thường xuề xòa, vẻ đẹp “thần tiên tỷ tỷ” nay còn đâu

Được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ”, thế nhưng hình ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi khiến nhiều khán giả thất vọng về vẻ ngoài của người đẹp.
- Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá
- Hậu giảm cân thành công, Lưu Diệc Phi khiến dân tình 'choáng ngợp' với thân hình lẫn đường nét gương mặt tiên tử
Có thể nói, Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên 8X hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được khán giả biết đến với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ” khi sở hữu vẻ đẹp thanh băng ngọc khiết kể từ khi mới vào nghề. Tuy nhiên mới đây nhất, mỹ nhân họ Lưu được fan qua đường “tóm sống” tại sân bay khi cô đi du lịch cùng mẹ. Điều đáng chú ý, nhan sắc đời thường của diễn viên Hoa Mộc Lan gây nhiều tranh cãi.
Khác hẳn những khoảnh khắc được chỉnh sửa kỹ càng, Dưới ống kính cam thường, Lưu Diệc Phi xuất hiện trong phong cách thời trang "quê mùa". Diện thiết kế đơn giản áo phông với quần jean, thế nhưng "thần tiên tỷ tỷ" lại lựa chọn chiếc quần jean bó sát kém thời thượng. Người đẹp sinh năm 1987 tự tay "phá bỏ" hình tượng xinh đẹp của mình bằng những bộ trang phục không ăn nhập vào đâu khi kết hợp này chiếc mũ đen cùng balo đinh tán khiến làm mất di khí chất minh tinh của chính minhh
Từ khi bước chân vào khi bước chân vào showbiz, Lưu Diệc Phi đã gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc xinh đẹp, khí chất thoát tục tựa tiên nữ. Thế nhưng không phải lúc nào "nàng Mulan" cũng xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo đúng danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của cô.
Không ít khoảnh khắc Lưu Diệc Phi khiến mọi người "ngã ngửa" vì nhan sắc nhiều lần tuột dốc không phanh khiến ai nấy đều bất ngờ. Có thể thấy, khác hẳn với loạt chỉn chu trên mạng xã hội, ngoài đời Lưu Diệc Phi khiến nhiều khán giả thất vọng vì nhan sắc không còn được như xưa.