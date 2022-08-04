Lưu Diệc Phi gây choáng ngợp với nhan sắc không tì vết ở tuổi 35

Làn da trắng trẻo và mịn màng ở tuổi 35 của Lưu Diệc Phi khiến cho khán giả không khỏi xuýt xoa.

Là một trong những tiểu Hoa 85 đình đám nhất, Lưu Diệc Phi nổi tiếng không chỉ vì khả năng diễn xuất mà còn đặc biệt là nhan sắc xinh đẹp của mình. Dù năm nay đã 35 tuổi, nữ minh tinh vẫn khiến cho công chúng phải choáng ngợp bởi dung nhan diễm lệ của mình.

Lưu Diệc Phi luôn nổi tiếng bởi nhan sắc của mình - Ảnh: Internet

Trước đây, Lưu Diệc Phi từng khẳng định mình có nhan sắc hoàn toàn tự nhiên, bao gồm cả làn da trắng sáng và mịn màng. Tuy vậy, nữ diễn viên cũng đã phải tự mình nghiên cứu và vận dụng những cách thức làm đẹp phù hợp cho bản thân.

Làn da mịn màng của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 - Ảnh: Internet

Theo đó, Lưu Diệc Phi khuyến khích các chị em nên thường xuyên vận động cơ thể, đặc biệt là những ai làm việc trong môi trường văn phòng vì rất dễ tích tụ mỡ thừa. Nữ diễn viên đưa ra lời khuyên rằng mọi người nên tập luyện những môn thể thao như chạy bộ, nhảy dây và bơi với cường độ 3 đến 5 buổi/tuần. Ngoài ra, người đẹp cũng thường xuyên tập gym và yoga để tăng cường sự dẻo dai của cơ thể.

Lưu Diệc Phi cho biết, cô không bao giờ bỏ bữa sáng, món ăn mà cô yêu thích để khởi đầu này mới chính là sữa chua mix với các loại hạt. Còn ở những bữa ăn khác trong ngày, nữ diễn viên hạn chế ăn tinh bột mà thay vào đó là yến mạch và trái cây.

Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá Sau thành công của “Mộng Hoa Lục”, Lưu Diệc Phi tiếp tục giữa vững và khẳng định danh tiếng không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở đấu trường quốc tế.

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