Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp hơn cả 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi trong tạo hình của Dữ Phượng Hành

Trong bộ ảnh do ê-kíp Dữ Phượng Hành đăng tải, nhiều cư dân mạng đã khen ngợi tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh thoát tục, trang nhã và xứng đáng là mỹ nhân cổ trang. Thậm chí có người còn cho rằng cô đẹp không thua kém gì tạo hình của Lưu Diệc Phi với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006.

Trang Sina đưa tin, bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã thu hút sự chú ý ngay từ khi khai máy. Mới đây, tạo hình của nhân vật Thẩm Ly do nữ diễn viên họ Triệu thủ vai cũng đã được công bố.

Bối cảnh của bộ ảnh này là tại một vùng thôn quê hẻo lánh, nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh (Thẩm Ly - Bích Thương Vương) và Lâm Canh Tân (Hành Chỉ - Thần quân từ thời thượng cổ) đang trốn tại để ở ẩn. Do bị ép hôn tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian và vô tình gặp được Hành Chỉ.

Được biết, nguyên tác Dữ Phượng Hành là do nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút, nằm trong top tác phẩm văn học tiên hiệp kỳ ảo "kinh điển" nhất với Tam Sinh Tam Thế, Hương Mật Tựa Khói Sương và Hoa Thiên Cốt. Vì cả 3 dự án trên đã vô cùng thành công khi chuyển thể nên Dữ Phượng Hành được dự đoán sẽ "làm nên chuyện" với kinh phí đầu tư cao.

Bên cạnh đó, điều khiến khán giả mong chờ Hoa Thiên Cốt chính là sự tái hợp của cặp đôi Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh. Lần hợp tác vào năm 2017 trong Sở Kiều Truyện của hai ngôi sao đã thu về hơn 50 tỷ lượt xem, nhưng vì cái kết còn bỏ ngỏ nên ai cũng mong chờ được thấy hai diễn viên tiếp tục nên duyên ở các tác phẩm khác.

Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Theo Sina, nhiều dự án mà Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia đã gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất như Hoa Thiên Cốt, Thời Gian Tươi Đẹp Của Em Và Anh, Hữu Phỉ. Vì vậy, lần này nữ minh tinh đã đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất để đảm bảo chất lượng của Dữ Phượng Hành. Tuy vậy, sau khi dự án vừa mới khởi quay không bao lâu đã gặp phải scandal nữ phụ Lạt Mục Dương Tử có thái độ không hay với đàn em.