Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp hơn cả 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi trong tạo hình của Dữ Phượng Hành

Sao quốc tế 13/08/2022 15:11

Tạo hình thanh tao, nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Trang Sina đưa tin, bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân đóng chính đã thu hút sự chú ý ngay từ khi khai máy. Mới đây, tạo hình của nhân vật Thẩm Ly do nữ diễn viên họ Triệu thủ vai cũng đã được công bố.

trieu le dinh 4
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Trong bộ ảnh do ê-kíp Dữ Phượng Hành đăng tải, nhiều cư dân mạng đã khen ngợi tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh thoát tục, trang nhã và xứng đáng là mỹ nhân cổ trang. Thậm chí có người còn cho rằng cô đẹp không thua kém gì tạo hình của Lưu Diệc Phi với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006.

trieu le dinh 3
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh được khen còn đẹp hơn 'Tiểu Long Nữ' của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Bối cảnh của bộ ảnh này là tại một vùng thôn quê hẻo lánh, nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh (Thẩm Ly - Bích Thương Vương) và Lâm Canh Tân (Hành Chỉ - Thần quân từ thời thượng cổ) đang trốn tại để ở ẩn. Do bị ép hôn tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian và vô tình gặp được Hành Chỉ.

trieu le dinh 2

Được biết, nguyên tác Dữ Phượng Hành là do nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút, nằm trong top tác phẩm văn học tiên hiệp kỳ ảo "kinh điển" nhất với Tam Sinh Tam Thế, Hương Mật Tựa Khói Sương và Hoa Thiên Cốt. Vì cả 3 dự án trên đã vô cùng thành công khi chuyển thể nên Dữ Phượng Hành được dự đoán sẽ "làm nên chuyện" với kinh phí đầu tư cao.

Bên cạnh đó, điều khiến khán giả mong chờ Hoa Thiên Cốt chính là sự tái hợp của cặp đôi Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh. Lần hợp tác vào năm 2017 trong Sở Kiều Truyện của hai ngôi sao đã thu về hơn 50 tỷ lượt xem, nhưng vì cái kết còn bỏ ngỏ nên ai cũng mong chờ được thấy hai diễn viên tiếp tục nên duyên ở các tác phẩm khác.

trieu le dinh 1
Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Theo Sina, nhiều dự án mà Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia đã gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất như Hoa Thiên Cốt, Thời Gian Tươi Đẹp Của Em Và Anh, Hữu Phỉ. Vì vậy, lần này nữ minh tinh đã đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất để đảm bảo chất lượng của Dữ Phượng Hành. Tuy vậy, sau khi dự án vừa mới khởi quay không bao lâu đã gặp phải scandal nữ phụ Lạt Mục Dương Tử có thái độ không hay với đàn em.

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby là một trong số ít những bà mẹ đơn thân có được sự nghiệp vững chắc tại Cbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng

Dữ Phượng Hành: Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra khó chịu, mắc bệnh ngôi sao trên phim trường, thực hư ra sao?

Dữ Phượng Hành: Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra khó chịu, mắc bệnh ngôi sao trên phim trường, thực hư ra sao?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch?

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch?

Dàn sao Hoa Ngữ ‘ôm cục tức’ thuở mới vào nghề: Dương Tử bị tống cổ khỏi đoàn phim lúc giữa đêm, Triệu Lệ Dĩnh bị đoàn phim cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao

Dàn sao Hoa Ngữ ‘ôm cục tức’ thuở mới vào nghề: Dương Tử bị tống cổ khỏi đoàn phim lúc giữa đêm, Triệu Lệ Dĩnh bị đoàn phim cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mất vị thế độc tôn dòng phim cổ trang, ‘lui cung’, nhường đường cho Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mất vị thế độc tôn dòng phim cổ trang, ‘lui cung’, nhường đường cho Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 23 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 48 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 29 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI