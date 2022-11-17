Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân trong mắt của những người trong ngành giải trí Hoa ngữ

Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đang là những cái tên nổi bật của dàn tiểu hoa 95 trong làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, một blogger giải trí mới đây đã đăng tải công khai loạt nhận xét được cho là của những đạo diễn nổi tiếng nói về Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân. Cả ba đều đang là những cái tên nổi bật của dàn tiểu hoa 95 trong làng giải trí Hoa ngữ.

Theo đó, người này cho rằng Bạch Lộc vốn xuất thân là hot girl mạng, chưa từng được để ý về mảng diễn xuất. Nhưng sau màn thể hiện trong Châu Sinh Như Cố, thực lực của nữ diễn viên đã được công nhận, thậm chí đánh giá cao hơn cả đàn chị như Angela Baby, Dương Mịch. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sao nữ được yêu thích nhờ các dự án như Chiêu Diêu, Trường quân sự Liệt Hỏa, Châu sinh như cố. Do đó, sự kết hợp của họ được khán giả rất mong chờ.

Ngu Thư Hân được nhận xét là có nét diễn đa dạng, khả năng hóa thân vào nhiều nhân vật, là tiểu hoa tiềm năng của Cbiz. Tuy nhiên sau Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân không gây ấn tượng với phim mới là Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người. Nếu muốn nâng cao vị thế, nữ diễn viên cần có nhiều phim bạo hơn nữa.

Triệu Lộ Tư từng thử qua nhiều kiểu vai nhưng hầu hết khán giả đều công nhận nữ diễn viên hợp với hình tượng ngốc bạch ngọt, tính cách dễ thương hài hước. Nhưng nàng tiểu hoa cần những vai diễn như Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn để phát triển sự nghiệp đi xa hơn và không bị nhàm chán, một màu.

Nhờ thành công của Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư đã gia tăng danh tiếng. Triệu Lộ Tư bây giờ được xem như con gà đẻ trứng vàng, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Tuy quanh Triệu Lộ Tư vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mà người đẹp 9X này tạo ra.

Triệu Lộ Tư 'nên duyên' với 'người tình của Ngu Thư Hân' trong dự án phim tình cảm lãng mạn Mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc đang rần rần trước thông tin Triệu Lộ Tư tiếp tục trở thành nữ chính của dự án phim lãng mạn “Vết cắn ngọt ngào”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-loc-trieu-lo-tu-va-ngu-thu-han-trong-mat-cua-nhung-nguoi-trong-nganh-giai-tri-hoa-ngu-525244.html