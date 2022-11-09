Triệu Lộ Tư 'nên duyên' với 'người tình của Ngu Thư Hân' trong dự án phim tình cảm lãng mạn

Sao quốc tế 09/11/2022 18:09

Mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc đang rần rần trước thông tin Triệu Lộ Tư tiếp tục trở thành nữ chính của dự án phim lãng mạn “Vết cắn ngọt ngào”.

Nhờ "Thương lan quyết" thành công, theo truyền thông Hoa ngữ, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã trở thành một trong những bộ đôi nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm nay. Mặc dù bộ phim đã khép lại song khán giả vẫn tiếc nuối không muốn rời xa bộ đôi chính dễ thương này. Không để khán giả phải chờ đợi lâu, mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc đã rần rần loan tin cặp diễn viên chính của “Thương Lan Quyết” sẽ tái hợp trong “Vết cắn ngọt ngào”.

Đây là bộ phim thuộc thể loại ngôn tình hiện đại kể về câu chuyện tình kinh điển giữa một thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc và một cô gái có dòng máu thấp hèn. Nguyên tác đã mang đến cho độc giả nhiều cung bậc cảm xúc, có hận, có thù cũng có cả sự dịu dàng và ngọt ngào. Mặc dù thông tin trên vẫn chưa được các bên xác nhận song điều này cũng đủ khiến cư dân mạng háo hức, trông chờ vào lần tái hợp này của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

Triệu Lộ Tư 'nên duyên' với 'người tình của Ngu Thư Hân' trong dự án phim tình cảm lãng mạn - Ảnh 1

Tuy nhiên, ngoài thông tin Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ tái hợp trong phim mới, cư dân mạng xứ Trung cũng truyền nhau thông tin rằng nữ chính phim “Vết cắn ngọt ngào” được lựa chọn sẽ là Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên hiện có khá nhiều phim gây được tiếng vang như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn... Càng ngày, tên tuổi của nữ diễn viên càng được nhiều người biết đến, fan cũng tăng nhanh đáng kể. Thậm chí, Triệu Lộ Tư còn được đánh giá là tiểu hoa đứng đầu lứa 95.

 

Triệu Lộ Tư 'nên duyên' với 'người tình của Ngu Thư Hân' trong dự án phim tình cảm lãng mạn - Ảnh 2

 

Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư là 2 tiểu hoa sáng giá của Cbiz, hai cô nàng cũng có con đường phát triển tương đồng, thường xuyên vào vai các nhân vật dễ thương, ngọt ngào nên được đánh giá là đều phù hợp với nhân vật trong phim mới – cô gái xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ sao châu á phim Vết cắn ngọt ngào

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