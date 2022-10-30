Lộ ảnh Bạch Lộc từng đi thử vai trong 'Như Ý Truyện' nhưng kết quả lại không được như ý

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước bức ảnh Bạch Lộc mặc đồ nhà Thanh, ngồi trước máy quay trao đổi với đạo diễn phim "Như Ý truyện".

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao bức ảnh Bạch Lộc mặc đồ nhà Thanh, ngồi trước máy quay trao đổi với đạo diễn của bộ phim "Như Ý Truyện". Tuy nhiên, kết quả thì Bạch Lộc đã không nhận được vai, không góp mặt trong bộ phim đình đám này.

Đạo diễn Uông Tuấn tiết lộ, chỉ trong vòng 5 tháng, ông đã gặp hơn 2.000 diễn viên. Trong đó số lượng diễn viên vượt qua các thử thách đến vòng thử vai có hơn 400 người, có một số người đến thử vai tận 5,6 lần. Rất nhiều tên tuổi lớn đều đi thử vai, hi vọng được góp mặt trong dự án. Thậm chí, Tần Lam (Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm), Minh Ngọc (Khương Tử Tân) và Nhĩ Tình (Tô Thanh) trong Diên Hi Công Lược cũng đã đi thử vai ở Như Ý Truyện.

Bởi vì có quá nhiều người tham gia vào quá trình tuyển chọn nên việc Bạch Lộc không nhận được vai là điều dễ hiểu. Mỹ nhân 9x thường bị chê có khuôn mặt quá hiện đại, không hợp với cổ trang. Thời điểm Như Ý Truyện chuẩn bị thì danh tiếng của Bạch Lộc không cao, khả năng diễn xuất chưa phải đặc biệt ấn tượng.

Như Ý truyện dựa trên bộ tiểu thuyết Hậu cung Như Ý truyện, được xem là phần tiếp theo của bộ phim cung đấu nổi tiếng Chân Hoàn truyện. Nội dung phim dựa trên cuộc đời của kế hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị của vua Càn Long. Các diễn viên tham gia phim gồm Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Lý Thấm…

Bộ phim được đánh giá là một trong những bộ phim Trung Quốc hay nhất mọi thời đại, được xếp vào hàng phim kinh điển của Trung Quốc khi giành nhiều giải thưởng cũng như lọt các bảng xếp hạng danh giá. Những bộ phim này không chỉ được khán giả yêu thích, các nhà phê bình đánh giá cao, mà còn ảnh hưởng đến cả sự phát triển của nền điện ảnh Trung Quốc.

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân xoay sở kiếm tiền khi Cbiz bị 'đình trệ' do dịch bệnh Do tình hình dịch bệnh, giới giải trí Trung Quốc đang trong thời kỳ ngưng trệ nên nhiều dự án không thể khởi quay dẫn tới khả năng kiếm việc của các diễn viên bị giảm thấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-bach-loc-tung-di-thu-vai-trong-nhu-y-truyen-nhung-ket-qua-lai-khong-duoc-nhu-y-518785.html