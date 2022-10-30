Lộ ảnh Bạch Lộc từng đi thử vai trong 'Như Ý Truyện' nhưng kết quả lại không được như ý

Sao quốc tế 30/10/2022 16:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước bức ảnh Bạch Lộc mặc đồ nhà Thanh, ngồi trước máy quay trao đổi với đạo diễn phim "Như Ý truyện".

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao bức ảnh Bạch Lộc mặc đồ nhà Thanh, ngồi trước máy quay trao đổi với đạo diễn của bộ phim "Như Ý Truyện". Tuy nhiên, kết quả thì Bạch Lộc đã không nhận được vai, không góp mặt trong bộ phim đình đám này. 

Đạo diễn Uông Tuấn tiết lộ, chỉ trong vòng 5 tháng, ông đã gặp hơn 2.000 diễn viên. Trong đó số lượng diễn viên vượt qua các thử thách đến vòng thử vai có hơn 400 người, có một số người đến thử vai tận 5,6 lần. Rất nhiều tên tuổi lớn đều đi thử vai, hi vọng được góp mặt trong dự án. Thậm chí, Tần Lam (Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm), Minh Ngọc (Khương Tử Tân) và Nhĩ Tình (Tô Thanh) trong Diên Hi Công Lược cũng đã đi thử vai ở Như Ý Truyện. 

Lộ ảnh Bạch Lộc từng đi thử vai trong 'Như Ý Truyện' nhưng kết quả lại không được như ý - Ảnh 1

Bởi vì có quá nhiều người tham gia vào quá trình tuyển chọn nên việc Bạch Lộc không nhận được vai là điều dễ hiểu. Mỹ nhân 9x thường bị chê có khuôn mặt quá hiện đại, không hợp với cổ trang. Thời điểm Như Ý Truyện chuẩn bị thì danh tiếng của Bạch Lộc không cao, khả năng diễn xuất chưa phải đặc biệt ấn tượng. 

Lộ ảnh Bạch Lộc từng đi thử vai trong 'Như Ý Truyện' nhưng kết quả lại không được như ý - Ảnh 2

Như Ý truyện dựa trên bộ tiểu thuyết Hậu cung Như Ý truyện, được xem là phần tiếp theo của bộ phim cung đấu nổi tiếng Chân Hoàn truyện. Nội dung phim dựa trên cuộc đời của kế hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị của vua Càn Long. Các diễn viên tham gia phim gồm Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Lý Thấm…

Bộ phim được đánh giá là một trong những bộ phim Trung Quốc hay nhất mọi thời đại, được xếp vào hàng phim kinh điển của Trung Quốc khi giành nhiều giải thưởng cũng như lọt các bảng xếp hạng danh giá. Những bộ phim này không chỉ được khán giả yêu thích, các nhà phê bình đánh giá cao, mà còn ảnh hưởng đến cả sự phát triển của nền điện ảnh Trung Quốc. 

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân xoay sở kiếm tiền khi Cbiz bị 'đình trệ' do dịch bệnh

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân xoay sở kiếm tiền khi Cbiz bị 'đình trệ' do dịch bệnh

Do tình hình dịch bệnh, giới giải trí Trung Quốc đang trong thời kỳ ngưng trệ nên nhiều dự án không thể khởi quay dẫn tới khả năng kiếm việc của các diễn viên bị giảm thấp.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc  Bạch Lộc thử vai Như ý truyện sao hoa ngữ sao châu á Như Ý Truyện

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân xoay sở kiếm tiền khi Cbiz bị 'đình trệ' do dịch bệnh

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân xoay sở kiếm tiền khi Cbiz bị 'đình trệ' do dịch bệnh

Bạch Lộc được khen kính nghiệp giống Triệu Lệ Dĩnh vì làm được điều đáng quý này

Bạch Lộc được khen kính nghiệp giống Triệu Lệ Dĩnh vì làm được điều đáng quý này

Sao nam đóng cùng Bạch Lộc bị tố 'mắc bệnh ngôi sao' với người hâm mộ

Sao nam đóng cùng Bạch Lộc bị tố 'mắc bệnh ngôi sao' với người hâm mộ

Trương Lăng Hách mất gì sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc?

Trương Lăng Hách mất gì sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc?

Cúc Tịnh Y có động thái quyết liệt vượt mặt Bạch Lộc, cơ hội nào cho 'mỹ nhân 4000 năm'?

Cúc Tịnh Y có động thái quyết liệt vượt mặt Bạch Lộc, cơ hội nào cho 'mỹ nhân 4000 năm'?

Lỡ hẹn với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư bén duyên cùng 'người tình' của Bạch Lộc trong drama mới

Lỡ hẹn với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư bén duyên cùng 'người tình' của Bạch Lộc trong drama mới

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI