Cúc Tịnh Y có động thái quyết liệt vượt mặt Bạch Lộc, cơ hội nào cho 'mỹ nhân 4000 năm'?

Sao quốc tế 27/10/2022 21:17

Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y thường được xem là "kỳ phùng địch thủ" trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay?

Cúc Tịnh Y là mỹ nhân được truyền thông Hoa ngữ ưu ái đặt cho danh xưng là "mỹ nhân 4000 năm". Cô có vẻ đẹp trong sáng thuần khiết cùng và khí chất như sinh ra dành cho dòng phim cổ trang . Các tác phẩm mà Cúc Tịnh Y từng tham gia có thể kể đến như Vân Tịch truyện (2018), Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ (2019), Như Ý Phương Phi (2020), Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn (2021), Gia Nam truyện (2021)...

Cúc Tịnh Y có động thái quyết liệt vượt mặt Bạch Lộc, cơ hội nào cho 'mỹ nhân 4000 năm'? - Ảnh 1

Cúc Tịnh Y có nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng nên thường được giao vai ngọt ngào. Song, cũng vì gắn bó với hình ảnh "em gái ngọt ngào", Cúc Tịnh Y bị đánh giá một màu, diễn nhiều vai như một, dạng nhân vật "bánh bèo vô dụng". 

Đến thời điểm hiện tại, người đẹp sinh năm 1994 vẫn không hề có sự tiến bộ trong nhiều năm qua. Thậm chí năm 2021, nữ diễn viên còn nhận giải Nữ diễn viên truyền hình tệ nhất năm của Cây Chổi Vàng với dự án Gia Nam truyện.

Cúc Tịnh Y có động thái quyết liệt vượt mặt Bạch Lộc, cơ hội nào cho 'mỹ nhân 4000 năm'? - Ảnh 2

Không chỉ vậy, còn có một số ý kiến nhận xét cô không còn là nhân tố mới mẻ, thu hút được người xem. Tất cả là do chấp niệm khó bỏ "đẹp trong mọi khung hình" trang điểm quá lố, đến mức cô nàng còn chẳng chịu hi sinh vì vai diễn nên đã tạo ra những phân cảnh gượng gạo khiến khán giả ngán ngẩm.

Trong khi đó, nhìn qua cô nàng tiểu hoa cùng lứa - Bạch Lộc, nữ diễn viên đã đưa tên tuổi mình tiến xa từ bao giờ trên con đường sự nghiệp qua các tác phẩm như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cho đến Châu Sinh Như Cố. Chính nhờ sự chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ, Bạch Lộc dần xóa bỏ định kiến "hot girl mạng đóng phim", chứng minh thực lực qua từng vai diễn.

Cúc Tịnh Y có động thái quyết liệt vượt mặt Bạch Lộc, cơ hội nào cho 'mỹ nhân 4000 năm'? - Ảnh 3

Bạch Lộc - Cúc Tịnh Y có thể nói như "kỳ phùng địch thủ", nhưng việc luôn bị so sánh, nhận xét mãi không vượt mặt Bạch Lộc khiến "mỹ nhân 4000 năm" không hài lòng. Mới đây, trên mạng lan truyền thông tin cho biết hiện tại cô nàng khá thận trọng trong việc chọn kịch bản mà sẽ dành nhiều thời gian hơn để đánh giá chất lượng của dự án phim sắp nhận. Đồng thời nhan sắc cũng không phải là vấn đề ưu tiên nhiều lúc này. Đây được cho là nỗ lực thay đổi cục diện của nàng "mỹ nữ 4000 năm".

Cúc Tịnh Y có động thái quyết liệt vượt mặt Bạch Lộc, cơ hội nào cho 'mỹ nhân 4000 năm'? - Ảnh 4

Cư dân mạng cho rằng Cúc Tịnh Y còn cần phải cải thiện kỹ năng diễn xuất, thay đổi hình tượng, thử sức lăn xả với những nhân vật có tính cách khác biệt sẽ giúp Cúc Tịnh Y làm mới bản thân.

Công chúng cũng nhận thấy nếu Cúc Tịnh Y muốn đạt được những thành tựu lớn như Bạch Lộc và được quốc tế đón nhận thì cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, thực tế thì mỗi người có mỗi định hướng và khả năng khác nhau trong nghiệp diễn nên bất cứ việc so sánh của công chúng đều chỉ mang tính tham khảo, còn phải dựa vào tác phẩm của họ trong tương lai.

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Đều là mỹ nhân sinh năm 1994, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y luôn được netizen "đặt lên bàn cân" so sánh cả về nhan sắc và diễn xuất.

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