Đang quay cảnh hôn cùng Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ hoảng hốt bởi sự cố bất ngờ này

Khi bị người của đoàn phim Trêu nhầm áp giải ra ngoài, fan cuồng này không ngừng la hét, vùng vẫy với lý lẽ bản thân có quyền ôm Vương Hạc Đệ. Một số nguồn tin cho biết cô gái đã trà trộn làm diễn viên quần chúng để có cơ hội ở gần thần tượng. Vì vậy, "fan cuồng" này không bị đoàn phim Trêu nhầm để mắt. Trên các diễn đàn, khán giả thể hiện sự phẫn nộ về hành vi của cô gái trẻ.

Mới đây, Sohu đưa tin, Vương Hạc Đệ đang quay bộ phim Trêu nhầm. Quá trình ghi hình cảnh hôn giữa anh và nữ diễn viên Bạch Lộc bị gián đoán vì sự cố ngoài ý muốn. Cụ thể, một người hâm mộ nữ quá khích đã đột nhiên xông vào phim trường, liên tục hét lớn "Em yêu anh" và lao vào ôm Vương Hạc Đệ. Đối mặt với tình huống bất ngờ, sao trẻ thảng thốt nhưng vẫn kịp thời tránh đi. Cô gái trẻ nhanh chóng bị nhân viên khống chế.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ trở thành mỹ nam được yêu thích hàng đầu, lượng fan tăng chóng mặt. Từ một diễn viên kém tiếng, anh được nâng lên tầm đỉnh lưu, trở thành ngôi sao hạng A được săn đón.

Vương Hạc Đệ đảm nhận vai tổng tài lạnh lùng, bá đạo trong Trêu Nhầm. Nam diễn viên và Bạch Lộc sẽ tái hiện câu chuyện tình yêu hài hước, cảm động giữa một giám đốc quyền lực, thông minh và một cô phóng viên đầy cá tính.

Bộ phim do Quách Hổ làm đạo diễn, đây là người làm nên thành công cho Châu Sinh như cố, Trầm vụn hương phai. Hai diễn viên nam - nữ chính là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Phim có 36 tập, dự kiến lên sóng vào năm 2023 và sẽ được khởi quay vào tháng 11 tới.

Trêu nhầm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Kiều Diêu mang tên Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý. Nội dung truyện xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô phóng viên Trịnh Thư Ý và anh chàng giám đốc Thời Yến. Bạn trai của Trịnh Thư Ý ngoại tình và bỏ rơi cô để đi theo một cô gái nhà giàu. Tình cờ Trịnh Thư Ý nhìn thấy cô gái này gọi chủ nhân một chiếc xe sang là cậu nên đã lên kế hoạch tán tỉnh ông cậu để trở thành mợ của bạn trai cũ. Tuy nhiên, tới cuối cùng Trịnh Thư Ý lại phát hiện bản thân đã tán tỉnh nhầm người.