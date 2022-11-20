Những bất lợi chí mạng của dàn tiểu sinh 95 Cbiz: Vương Hạc Đệ đài từ bất ổn, nhan sắc Ngô Lỗi thay đổi thất thường

Sao quốc tế 20/11/2022 10:45

Được kỳ vọng là có tiềm năng trong tương lai, nhưng dàn tiểu sinh 95 của Cbiz như Hứa Khải, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Trần Triết Viễn vẫn có những "điểm yếu chí mạng" cần được cải thiện và thay đổi. 

Trong giới showbiz Hoa ngữ hiện nay, ngoài những sao lưu lượng thì dàn tiểu sinh 95 nổi bật hiện nay như Hứa Khải, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Trần Triết Viễn được đánh giá rất có tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, các nam diễn viên trẻ này vẫn có những "điểm yếu chí mạng" cần thay đổi nếu muốn đi "đường dài" trong con đường diễn xuất và tham gia đa dạng thể loại phim. 

Vương Hạc Đệ

Dự án truyền hình "Thương Lan Quyết" mới ra mắt nhận được sự chú ý của công chúng, bởi phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn mạng nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Bên cạnh đó, phần kỹ xảo trong trailer đẹp mắt, mãn nhãn, hứa hẹn là một bộ phim được đầu tư cao. Từ đó, Vương Hạc Đệ nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ.

Những bất lợi chí mạng của dàn tiểu sinh 95 Cbiz: Vương Hạc Đệ đài từ bất ổn, nhan sắc Ngô Lỗi thay đổi thất thường - Ảnh 1

Tuy nhiên, điểm yếu của Vương Hạc Đệ là đài từ bất ổn. Mặc dù đac hoạt động 5 năm trong nghề, diễn cả vai chính lẫn phụ nhưng nam diễn viên này chưa có bộ phim nào nam diễn viên dùng giọng thật của mình. Nếu muốn tiến xa hơn thì Vương Hạc Đệ nên cải thiện khả năng đọc thoại. 

Ngô Lỗi

 

Ngô Lỗi là cái tên không xa lạ đối với khán giả Trung Quốc, cả giới giải trí rộng lớn, không có mấy người được xưng là "em trai quốc dân", lớn lên trong sự quan tâm của công chúng. Nam diễn viên tham gia diễn xuất từ năm 5 tuổi, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình lớn như Tiểu Na Tra trong Bảng phong thần, Phi Lư trong Lang gia bảng, Dương Quá lúc nhỏ của Thần điêu đại hiệp 2014, Dương Lục Lang thuở nhỏ của Thiếu niên Dương gia tướng... Sau những bộ phim không đem lại nhiều thành công, giữa năm 2022, dự án "Tinh hán xán lạn" gần đây đã giúp sự nghiệp của Ngô Lỗi sang trang mới.

Những bất lợi chí mạng của dàn tiểu sinh 95 Cbiz: Vương Hạc Đệ đài từ bất ổn, nhan sắc Ngô Lỗi thay đổi thất thường - Ảnh 2

Song, Ngô Lỗi lại bị đánh giá là "sụt giảm" nhan sắc so với trước đây. Vốn là sao nhí nổi tiếng, nam diễn viên luôn được đánh giá cao về ngoại hình. Dạo gần đây, Ngô Lỗi giảm cân khá nhiều nên gương mặt có phần hốc hác, già dặn. 

Hứa Khải

 

Sau “Diên Hi công lược”, Hứa Khải được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nam diễn viên thế hệ mới tạo nên nhiều đột phá cho phim ảnh Hoa ngữ. Nhưng cả 3 bộ phim phát sóng từ đầu 2021 đến nay của "nam thần" sinh năm 1995 đều không gây tiếng vang, khiến người hâm mộ thất vọng. Cụ thể, 3 bộ phim mới Ly Ca hành, Thiên cổ quyết trầnKhi em mỉm cười rất đẹp, đáng tiếc, các tác phẩm đều nhận phản hồi không mấy khả quan.

Những bất lợi chí mạng của dàn tiểu sinh 95 Cbiz: Vương Hạc Đệ đài từ bất ổn, nhan sắc Ngô Lỗi thay đổi thất thường - Ảnh 3

Nhan sắc vốn là điểm mạnh của Hứa Khải nhưng nam diễn viên lại rất dễ tăng cân. Nếu không kiểm soát cân nặng, mặt Hứa Khải sẽ bị phù, gây cản trở trong quá trình lên hình.

Trần Triết Viễn

 

Trần Triết Viễn sinh năm 1996, là ngôi sao trẻ đang lên của làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Thục Sơn Chiến Kỷ 2, Tân Tuyệt Đại Song Kiêu và gần đây là vai nam chính trong Bí Mật Nơi Góc Tối. Anh đang ghi hình 2 bộ phim chế tác lớn là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 (đóng cùng Cúc Tịnh Y) và Vụng Trộm Không Thể Giấu (đóng chung với Triệu Lộ Tư).

Những bất lợi chí mạng của dàn tiểu sinh 95 Cbiz: Vương Hạc Đệ đài từ bất ổn, nhan sắc Ngô Lỗi thay đổi thất thường - Ảnh 4

Trần Triết Viễn là “gà cưng” của IQIYI, được công khai nâng đỡ. Nhưng điểm yếu của nam diễn viên lại là gương mặt quá trẻ con. Với nhan trị này, nam diễn viên chỉ phù hợp đóng những bộ thanh xuân vườn trường, khá khó để nhận vai diễn mang hơi hướng trưởng thành, tâm lý phức tạp.

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