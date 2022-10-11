Vương Hạc Đệ phá vỡ 2 triệu người hâm mộ, trở thành sao nam Cbiz nổi tiếng nhất tháng 9

Sao quốc tế 11/10/2022 11:17

Đã hơn 1 tháng kể từ khi bộ phim "Thương Lan Quyết" kết thúc, nhưng tên tuổi của Vương Hạc Đệ vẫn có sức hút rất lớn đối với khán giả hiện nay.

Sau hơn 1 tháng kể từ khi bộ phim "Thương Lan Quyết" kết thúc nhưng sức hút của Vương Hạc Đệ vẫn chưa hề giảm sút, siêu thoại của nam diễn viên tăng nhanh chóng mặt cho đến hôm nay đã chính thức cán mốc 2 triệu người hâm mộ. Trước đó, siêu thoại của nam diễn viên chỉ khoảng từ 300 - 400 nghìn người hâm mộ, điều này đã chứng minh sức hút của "Tôn Thượng đại nhân" trong Thương Lan Quyết là không thể chối từ.

Vương Hạc Đệ phá vỡ 2 triệu người hâm mộ, trở thành sao nam Cbiz nổi tiếng nhất tháng 9 - Ảnh 1

Từ vai trò người mẫu chuyển sang làm diễn viên nhờ ngoại hình sáng, Vương Hạc Đệ không có nền tảng diễn xuất, nhưng vẫn được ưu ái. Từ đó, anh được giao thêm các vai chính trong Tương dạ 2, Cuộc sống lý trí, Ngộ Long... Đáng nói là không bộ phim nào có thành tích tốt hay điểm chất lượng cao và Vương Hạc Đệ luôn là "hố đen diễn xuất" trong đoàn phim.

Do đó, không ai nghĩ rằng năm nay Vương Hạc Đệ sẽ trở nên bùng nổ như vậy. "Thương Lan Quyết" đã kết thúc nhưng vẫn có hiệu ứng dài đến tận thời điểm hiện tại.

Vương Hạc Đệ phá vỡ 2 triệu người hâm mộ, trở thành sao nam Cbiz nổi tiếng nhất tháng 9 - Ảnh 2

Vương Hạc Đệ xuất đạo năm 2017 và bắt đầu thu hút sự chú ý của khán giả nhờ vai nam chính Đạo Minh Tự (Tân Vườn Sao Băng) lên sóng năm 2018. Tính tới hiện tại, ngôi sao 1998 đã sở hữu riêng cho mình một gia tài phim nhất định, nhưng anh mới chỉ thực sự gây tiếng vang lớn khi Thương Lan Quyết lên sóng. 

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