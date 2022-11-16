Loạt ảnh hiếm có của Thương Lan Quyết trong ngày kỉ niệm 101 ngày phát sóng: Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân thuở mới 'bén duyên'

Nhân dịp 101 ngày kỉ niệm phát sóng của "Thương Lan Quyết", nhà sản xuất Vương Nhất Hủ tung ra bộ ảnh chưa từng thấy của dàn diễn viên chính của bộ phim.

Thương Lan Quyết là bộ phim Hoa ngữ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim xoay quanh nhân vật thần nữ của Phách Tâm Tộc bị Ma Tôn - Đông Phương Thanh Thương diệt tộc. Vạn năm sau, nàng trọng sinh thành tiên nữ cấp thấp trên Thiên Giới - Hoa Lan Nhỏ (do Ngu Thư Hân thủ vai). Ngay từ khi phát sóng, bộ phim truyền hình cổ trang Thương Lan Quyết đã gây tiếng vang, tạo sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng khán giả. Các chỉ số truyền thông liên quan đến dự án rất khả quan. Thành tích của phim gây bất ngờ của cho giới truyền thông bởi phim quy tụ dàn diễn viên trẻ ít tiếng tăm, non kinh nghiệm diễn xuất là Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách.

Mới đây, nhân dịp 101 ngày kỉ niệm phát sóng của bộ phim này, nhà sản xuất Vương Nhất Hủ tung ra bộ ảnh chưa từng thấy của dàn diễn viên chính của "Thương Lan Quyết".

Vai diễn Đông Phương Thanh Thương bá đạo, mạnh mẽ trong bộ phim Thương Lan Quyết giúp Vương Hạc Đệ thu về một lượng người hâm mộ khổng lồ và địa vị của chàng diễn viên sinh năm 1998 lập tức tăng vọt, trở thành gương mặt hàng đầu Cbiz. Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân cũng thăng hạng sự nghiệp và góp mặt trong dàn tiểu hoa 95 tiêu biểu của Cbiz. Một trong những nhân vật nổi bật khác của Thương Lan Quyết bản truyền hình chính là Trường Hành tiên quân do Trương Lăng Hách Thủ vai. Với ngoại hình nổi bật cùng thiết lập nhân vật thú vị, đây là một trong những vai diễn hấp dẫn rất nhiều fan của Thương Lan Quyết. Do đó, việc lựa chọn diễn viên phù hợp với nhân vật đã giúp che lấp phần nào những thiếu sót trong diễn xuất, khiến vai diễn thêm phần tự nhiên và mượt mà.

Mải lo chụp ảnh, Vương Hạc Đệ 'ngượng chín mặt' vì đi nhầm vào chỗ chụp ảnh cưới Khán giả được phen "cười lăn cười bò" khi chứng kiến màn "quê độ" của Vương Hạc Đệ khi chụp ảnh gần bãi biển lúc tham gia LHP Kim Kê.

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