Mải lo chụp ảnh, Vương Hạc Đệ 'ngượng chín mặt' vì đi nhầm vào chỗ chụp ảnh cưới

Vương Hạc Đệ hiện là một trong những nam thần mới của giới giải trí Hoa ngữ. Vai diễn Đông Phương Thanh Thương bá đạo, mạnh mẽ trong bộ phim Thương Lan Quyết giúp Vương Hạc Đệ thu về một lượng fan khổng lồ, trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu Cbiz.

Thế nhưng, khác với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng bên ngoài, ít ai ngờ, đằng sau "giao diện" siêu ngầu này là nam thần thích tấu hề. Tính cách hoạt bát, lăn xả và không màng hình tượng ngôi sao khiến hình ảnh của Vương Hạc Đệ vô cùng gần gũi với công chúng.

Mới đây, khi xuất hiện tạo Lễ trao giải Kim Kê 2022, Vương Hạc Đệ làm fan có màn cười "xỉu up xỉu down" khi chụp ảnh tại bãi biển, quảng bá cho Lễ trao giải này. Cụ thể, khi tham gia các sự kiện, studio thông thường sẽ chia sẻ những bộ ảnh hé lộ tạo hình của nghệ sĩ, do đó Vương Hạc Đệ cũng đi ra một hòn đá cạnh biển để chụp ảnh cho LHP Kim Kê.

Tuy nhiên, trong lúc đang nằm tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp, nam diễn viên bỗng phát hiện bản thân đã vô tình đi nhầm chỗ chụp ảnh cưới của người khác. Theo đó, anh chàng vội đứng dậy xin lỗi đối phương rồi lon ton "chuồn" lẹ.

Hình ảnh thân hình cao ráo đang loay hoay tìm đường ra sau khi phát hiện bản thân đi nhầm chỗ của Vương Hạc Đệ đã lập tức chiếm top 1 hotsearch và khiến dân mạng cười vỡ bụng.

Theo đó netizen cũng tràn vào để lại bình luận trêu chọc anh chàng như "Sao chuyện hài hước nào cũng xảy ra ở Vương Hạc Đệ vậy", "Cảm giác như cuộc sống của cậu này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nhỉ", "Vương Hạc Đệ lại ngáo ngơ nữa rồi"...

Có thể thấy, Vương Hạc Đệ dù mới chỉ bước vào con đường nghệ thuật 5 năm nhưng chàng diễn viên trẻ đã dần chinh phục được hàng triệu trái tim khán giả thông qua tài năng và tính cách gần gũi của mình. Những vai diễn như Đạo Minh Tự, Đông Phương Thanh Thương đều khiến fangirl mê mệt. Tin chắc rằng con đường nghệ thuật của Vương Hạc Đệ sẽ ngày càng sáng lạn rực rỡ hơn nữa.