Thống kê tỷ lệ dùng giọng thật của các nam thần Trung Quốc: Vương Nhất Bác chịu thua Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ gây bất ngờ

Đối với một diễn viên, bên cạnh năng lực diễn xuất thì đài từ cũng là kỹ năng rất quan trọng. Nhưng một số minh tinh dựa vào việc có diễn viên lồng tiếng nên không trau đồi khả năng đọc thoại.

Thời gian này, Quảng Điện giám sát khá gắt gao việc sản xuất và phát hành phim ảnh . Đồng thời, phía trên còn khuyến khích các diễn viên nên sử dụng giọng thật khi đóng phim.

Mới đây, blogger đã chiều lòng khán giả khi lập bảng xếp hạng tỷ lệ sử dụng giọng thật của các nam minh tinh lưu lượng đang hot hiện nay. Theo danh sách, người có tỷ lệ cao nhất là Tiêu Chiến với 80%.

Vì vậy, đông đảo khán giả đều tán đồng trước đề nghị của Quảng Điện. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn đặt lên bàn cân so sánh khả năng dùng giọng thật của các diễn viên.

Danh sách do blogger đưa ra: Tiêu Chiến có tỷ lệ dùng giọng thật tới 80%

Tỷ lệ dùng giọng thật trên phim của các nam minh tinh lưu lượng đang hot hiện nay: 1. Tiêu Chiến: 80% 2. Lý Hiện: 60% 3. Dương Dương: 58% 4. Vương Nhất Bác: 50% 5. Thành Nghị: 33% 6. Cung Tuấn: 38% 7. Nhậm Gia Luân: 30% 8. Hứa Khải: 0% 9. Vương Hạc Đệ: 0%

Tiêu Chiến

Danh tiếng của nam ca sỹ - diễn viên thực sự được mọi người biết đến rộng rãi nhờ vào phim truyền hình đam mỹ Trần tình lệnh. Sau đó, Tiêu Chiến trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý khi phim điện ảnh Tru tiên do anh đảm nhận vai chính được công chiếu. Trước đó, Tru tiên vấp phải vấn đề tranh luận của cư dân mạng khi sử dụng lồng tiếng cho tất cả diễn viên mà không dùng giọng thật của họ. Cũng chính vì việc này mà khán giả cảm thấy bất mãn vì không thấy được thành ý của ekip trong lúc làm phim.



Tiêu Chiến được mọi người biết đến rộng rãi nhờ vào phim truyền hình đam mỹ Trần tình lệnh

Tru Tiên vấp phải nhiều vấn đề gây tranh cãi, nhất là việc bộ phim phụ thuộc quá nhiều vào diễn viên lồng tiếng.

Dù kỹ năng đọc thoại của Tiêu Chiến chưa phải quá xuất sắc, nhưng có thể thấy chính sự việc trên đã giúp nam diễn viên có những tiến bộ mới. Dù từng bị chê về diễn xuất, khán giả cũng nhận xét anh có đài từ kém và không truyền tải được cảm xúc. Nam diễn viên vẫn rất kiên trì rèn luyện, cố gắng biến khuyết điểm thành ưu điểm. Khi bị chê bai, thay vì trốn tránh, anh đã đi học thêm để trau dồi đài từ và diễn xuất của mình.

Dù nhận nhiều ý kiến khen chê về đài từ và diễn xuất, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng cải thiện trình độ của bản thân mỗi ngày.

Một nguồn tin còn cho biết, nam tài tử đã mời thầy dạy riêng về kỹ năng đọc thoại. Do đó, dù còn hạn chế nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận được lời khen ngợi cho sự chăm chỉ và kính nghiệp. Có thể thấy được thành quả mà anh nhận được thông qua bảng tỷ lệ trên.

Dương Dương

Được khán giả biết đến và yêu mến qua các vai diễn: Vô Tình trong Thiếu niên tứ đại danh bổ, Trương Khởi Linh trong Đạo mộ bút kí, Nhược Bạch sư huynh trong Thiếu nữ toàn phong,...Thế nhưng mãi đến khi cơn sốt Yêu em từ cái nhìn đầu tiên xuất hiện, tên tuổi Dương Dương mới thực sự tỏa sáng.

Đặc biệt, điều làm khán giả thích thú bên vai diễn anh chàng công nghệ thông tin Tiêu Nại là giọng hát ấm áp của anh được thể hiện qua ca khúc nhạc phim Vy Vy Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Chất giọng ấm áp được thể hiện qua ca khúc nhạc phim Vy Vy Nhất Tiếu Khuynh Thành

Trước đây, Dương Dương cũng từng có dịp khoe giọng ngọt ngào trong ca khúc “Yên tâm bay đi” bên cạnh nam ca sĩ Hồ Hạ và Âu Hào. Đây chính là nhạc phim Tai Trái do anh chàng “Ngũ A Ca” Tô Hữu Bằng làm đạo diễn.

Dương Dương đóng vai một nam sinh có gương mặt hút hồn nhưng nội tâm phức tạp và tính tình đểu cáng. Đây chính là một vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Dương. “Yên tâm bay đi” từng là một ca khúc rất thành công của nhóm nhạc đình đám Tiểu Hổ Đội. Phần tái hiện lần này của 3 chàng trai trẻ, đặc biệt là Dương Dương đã khiến các fan rất thích thú.

Vương Nhất Bác

Đối với đài từ của Vương Nhất Bác thì mình có khen, có chê. Bởi vì là diễn viên chéo sân từ idol cho nên sẽ có rất nhiều dân mạng soi mói diễn xuất của anh. Trong Phong Khởi Lạc Dương, Vương Nhất Bác đã sử dụng giọng gốc của bản thân, có thể nói đây là bộ phim cổ trang đầu tiên anh dùng giọng thật. Mặc dù diễn xuất trong Phong Khởi Lạc Dương của Vương Nhất Bác bị phàn nàn rất nhiều, nhưng bù lại giọng gốc khá ổn, có thể nói là phù hợp với hình tượng nhân vật.

Vương Nhất Bác được đánh giá là có chất giọng khá ổn mặc dù diễn xuất trước đó còn nhiều mặt hạn chế.

Được biết, trong phim Băng Vũ Hỏa gần đây, diễn xuất của Vương Nhất Bác được đánh giá đã rất tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu đối với nhân vật. Trong phim, Vương Nhất Bác sử dụng giọng thật và chất giọng nam trầm của anh cực kỳ hợp với nhân vật Trần Vũ. Mỗi khi anh mở miệng hét “Báo cáo” là các sếp cảnh sát lẫn các fan lại toát mồ hôi hột. Tính cách đôi khi ngang ngạnh, sốt sắng, bốc đồng của nhân vật được Vương Nhất Bác lột tả xuất thần.

Chất giọng nam trầm của Vương Nhất Bác vô cùng phù hợp với nhân vật trong Băng Vũ Hỏa

Ngược lại với các sao nam trên, trong bảng xếp hạng, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Vương Hạc Đệ và Hứa Khải nằm ở vị trí cuối bảng với tỉ lệ dùng giọng thật là 0%.

Vương Hạc Đệ

Từ khi vào nghề đến nay Vương Hạc Đệ mới đóng 6 bộ phim truyền hình. Vương Hạc Đệ được biết đến nhiều nhất khi vào vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim truyền hình Tân Vườn Sao Băng năm 2018. Cho đến hiện tại, sự nghiệp của anh ngày càng thăng tiến khi tham gia bộ phim Thương Lan Quyết đóng cặp cùng Ngu Thư Hân.

Vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim truyền hình Tân Vườn Sao Băng năm 2018.

Tên tuổi của nam diễn viên vut lên như 1 ngôi sao sáng nhờ thành công của Thương Lan Quyết trước đó.

Đây có lẽ là bộ phim giúp anh vụt sáng trở thành nam thần thế hệ mới được săn đón nhiều nhất trong thời điểm gần đây. Tên anh liên tục đứng đầu top tìm kiếm chủ đề nóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, diễn chính 4 bộ nhưng anh vẫn chưa có bộ nào sử dụng chất giọng thật của mình.

Trong các tác phẩm này, đoàn phim đều sử dụng diễn viên lồng tiếng để phù hợp với nhân vật. Do anh đóng khá ít phim nên tỷ lệ sử dụng giọng thật hoàn toàn không có.

Hứa Khải

Nhờ vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược năm 2018, tên tuổi Hứa Khải lên một tầm cao mới. Không những thế, sự nghiệp của Hứa Khải lên như diều gặp gió nhận được sự quan tâm của rất nhiều fan hâm mộ khi đóng cặp cùng với Bạch Lộc trong bộ phim Chiêu Diêu. Phản ứng hóa học của cả hai khiến fan vô cùng thích thú.

Nhờ vai diễn thành công trong Diên Hi Công Lược mà tên tuổi của nam diễn viên được nhiều người săn đón

Ảnh hưởng từ hai bộ phim lớn mở đường cho anh đến những vai diễn khác như Thiên Vũ Kỷ sánh đôi cùng Ngô Giai Di, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp đóng cặp cùng Trình Tiêu…

Tuy nhiên, nam thần hài hước Hứa Khải cũng chiếm một vị trí trong bảng danh sách chưa từng dùng giọng thật trong phim cổ trang. Với 6 bộ phim trong tổng số 8 bộ mà Hứa Khải tham gia vai chính, nam diễn viên sinh năm 1995 chưa một lần sử dụng giọng thật.

Trong số các phim do anh chàng tham gia chưa từng có bộ nào sử dụng giọng thật

Dù vậy, nhiều khán giả vẫn hy vọng các diễn viên có thể gia tăng sử dụng giọng gốc trong các tác phẩm sau. Điều này không chỉ cho thấy họ kính nghiệp mà còn thể hiện sự tôn trọng khán giả và cả công việc của bản thân.