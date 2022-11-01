Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo của người hâm mộ khắp Châu Á. 2 ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2021).

Không chỉ sở hữu ngoại hình và độ nổi tiếng tương xứng, "phản ứng hóa học" giữa Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến dân tình cảm thán vì quá ngọt ngào. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được fan “ship” nhiệt tình vì quá đẹp đôi.

Cả hai có những điểm chung thú vị khiến dân tình không khỏi thích thú vì OTP quá real.

Khi tham gia phỏng vấn với Harper's Bazaar Trung Quốc, Dương Dương tiết lộ anh đang rất lo lắng cho sức khỏe của mình vì thời gian gần đây phải đóng phim với nhiều cảnh hành động. Thường khi từ phim trường trở về, nam diễn viên sẽ ngâm chân và uống nước nóng. Đây là thói quen đã được duy trì nhiều năm, cũng là bí quyết giữ gìn sức khỏe của Dương Dương.

Nam diễn viên thường xuyên lo lắng cho sức khỏe của bản thân vì phải đóng liên tiếp nhiều phim có loạt cảnh hành động.

Chi tiết này khiến người hâm mộ lập tức nhớ tới Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đây, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ mình rất thích ngâm chân với gừng và ngải cứu, còn tự tay làm trà gừng đường nâu để uống vào mùa đông.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng chia sẻ bản thân có thói quen uống trà gừng đường nâu để bảo vệ sức khỏe của cơ thể khi liên tục làm việc với lịch trình dày đặc.

Có thể thấy Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba có quan điểm khá tương đồng về việc chăm sóc sức khỏe. Netizen cũng phải cảm thán cặp đôi có lẽ sinh ra là để dành cho nhau.

Từ nhan sắc đến địa vị trong Cbiz, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đều tương xứng. Đây là cặp đôi hiếm hoi được đông đảo netizen ủng hộ nhiệt tình. Dù nhiều lần lộ bằng chứng, nhưng cả hai vẫn không hề có động thái lên tiếng đính chính. Dù vậy, fan vẫn rất mong chờ cả hai sẽ "phim giả tình thật" trong một tương lai gần.