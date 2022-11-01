Điểm chung thú vị giữa Dương Dương - Nhiệt Ba càng khiến dân tình "bấn loạn", không lệch đâu được vì đúng "trời sinh một cặp"

Sao quốc tế 01/11/2022 16:30

Fan thích thú bởi độ đẹp đôi của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương, liên tục cảm thán "trời sinh một cặp".

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo của người hâm mộ khắp Châu Á. 2 ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2021).

Điểm chung thú vị giữa Dương Dương - Nhiệt Ba càng khiến dân tình 'bấn loạn', không lệch đâu được vì đúng 'trời sinh một cặp' - Ảnh 1

Không chỉ sở hữu ngoại hình và độ nổi tiếng tương xứng, "phản ứng hóa học" giữa Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến dân tình cảm thán vì quá ngọt ngào. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được fan “ship” nhiệt tình vì quá đẹp đôi. 

Điểm chung thú vị giữa Dương Dương - Nhiệt Ba càng khiến dân tình 'bấn loạn', không lệch đâu được vì đúng 'trời sinh một cặp' - Ảnh 2
Fan nhiệt tình "đẩy thuyền" bởi "phản ứng hóa học" của cặp đôi quá tốt 

Mới đây, cư dân mạng còn phát hiện hai minh tinh có điểm chung cực thú vị trong việc bảo vệ sức khỏe

Điểm chung thú vị giữa Dương Dương - Nhiệt Ba càng khiến dân tình 'bấn loạn', không lệch đâu được vì đúng 'trời sinh một cặp' - Ảnh 3
Cả hai có những điểm chung thú vị khiến dân tình không khỏi thích thú vì OTP quá real.

Khi tham gia phỏng vấn với Harper's Bazaar Trung Quốc, Dương Dương tiết lộ anh đang rất lo lắng cho sức khỏe của mình vì thời gian gần đây phải đóng phim với nhiều cảnh hành động. Thường khi từ phim trường trở về, nam diễn viên sẽ ngâm chân và uống nước nóng. Đây là thói quen đã được duy trì nhiều năm, cũng là bí quyết giữ gìn sức khỏe của Dương Dương. 

Điểm chung thú vị giữa Dương Dương - Nhiệt Ba càng khiến dân tình 'bấn loạn', không lệch đâu được vì đúng 'trời sinh một cặp' - Ảnh 4
Nam diễn viên thường xuyên lo lắng cho sức khỏe của bản thân vì phải đóng liên tiếp nhiều phim có loạt cảnh hành động.

Chi tiết này khiến người hâm mộ lập tức nhớ tới Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đây, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ mình rất thích ngâm chân với gừng và ngải cứu, còn tự tay làm trà gừng đường nâu để uống vào mùa đông.  

Điểm chung thú vị giữa Dương Dương - Nhiệt Ba càng khiến dân tình 'bấn loạn', không lệch đâu được vì đúng 'trời sinh một cặp' - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng chia sẻ bản thân có thói quen uống trà gừng đường nâu để bảo vệ sức khỏe của cơ thể khi liên tục làm việc với lịch trình dày đặc.

Có thể thấy Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba có quan điểm khá tương đồng về việc chăm sóc sức khỏe. Netizen cũng phải cảm thán cặp đôi có lẽ sinh ra là để dành cho nhau. 

Từ nhan sắc đến địa vị trong Cbiz, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đều tương xứng. Đây là cặp đôi hiếm hoi được đông đảo netizen ủng hộ nhiệt tình. Dù nhiều lần lộ bằng chứng, nhưng cả hai vẫn không hề có động thái lên tiếng đính chính. Dù vậy, fan vẫn rất mong chờ cả hai sẽ "phim giả tình thật" trong một tương lai gần. 

Điểm chung thú vị giữa Dương Dương - Nhiệt Ba càng khiến dân tình 'bấn loạn', không lệch đâu được vì đúng 'trời sinh một cặp' - Ảnh 6

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