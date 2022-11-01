Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này

Sao quốc tế 01/11/2022 15:38

Tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư trong Vụng trộm không thể giấu, khiến dân tình phải 'đổ gục' trước độ 'cute' max 100%.

Vụng trộm không thể giấu là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược", của hai nhân vật Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.

Nguyên tác nổi tiếng được chuyển thể thành phim, thông tin này từng khiến các fan của bộ truyện phải đứng ngồi không yên. Mọi thông tin liên quan đến bộ phim đều được khán giả theo dõi và cập nhật liên tục.

Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này - Ảnh 1

Ngay từ khi khai máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã trở thành một trong những dự án phim thu hút được sự chú ý của nhiều khán giả nhất. Bộ phim quy tụ hai ngôi sao trẻ đang rất được yêu thích của Cbiz là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Mới đây, ê kíp làm phim bất ngờ tung ra loạt ảnh hậu trường mới nhất, bật mí vài khoảnh khắc cực kì đáng yêu của nữ chính Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này - Ảnh 2

Cụ thể, Triệu Lộ Tư đã xuất hiện với tạo hình đáng yêu khi diện một chiếc áo hoodie kết hợp cùng chân váy ngắn màu đen vô cùng năng động. Cô nàng còn "điểm" thêm một chi tiết làm tăng độ dễ thương khi diện một chiếc mũi lông hình chú gấu. Tạo hình này càng khiến người nhìn phải cảm thán về độ "cute" của nhân vật này.

Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này - Ảnh 3
Tạo hình siêu đáng yêu cũa Triệu Tư khiến khán giả thích thú mong ngóng bộ phim sớm ra mắt. 

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ, cư dân mạng, đặc biệt là những khán giả đang ngày đêm ngóng chờ bộ phim này đã tỏ ra vô cùng thích thú trước những biểu cảm và tạo hình của Triệu Lộ Tư.

Được biết đây là phân cảnh nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) khi đang học cấp 3 thì nghe được tin Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) ở Nghi Hà đã có bạn gái. Cô nàng vì thế đã vội đặt vé máy bay để tới gặp anh chàng mà chẳng cần suy nghĩ. 

Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này - Ảnh 4Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này - Ảnh 5

Thế nhưng khi mới vừa nơi, Tang Trĩ lại nhìn thấy Đoàn Gia Hứa xuất hiện cùng một người con gái khác khi ra đón cô. Cô vì thế mà đau lòng nói với Gia Hứa rằng: "Anh Gia Hứa anh không cần nói với em nữa. Nếu anh có tình yêu rồi thì không cần nói với em nữa đâu".

Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này - Ảnh 6

Tang Trĩ vì hiểu lầm cô gái kia chính là người yêu của Đoàn Gia Hứa nên đã ôm mối tình tan vỡ trở về nhà. Cô đã khóc nức nở và ôm chầm lấy anh trai Tang Diễn ngay sau khi nhìn thấy.

Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này - Ảnh 7

Có thể thấy, bộ phim Vụng trộm không thể giấu mà Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đang quay liên tục trở thành chủ đề bàn tán ở từng chi tiết như trang phục, ngoại hình, bạn diễn, độ hợp vai. Khả năng tạo hiệu ứng này chỉ có ở những ngôi sao hạng A hot nhất như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Nếu dự án thành công sẽ củng cố vị trí dẫn đầu lứa tiểu hoa đán 95 của Triệu Lộ Tư. Hiện khán giả đều đang rất nóng lòng chờ ngày phim hoàn thành. 

Triệu Lộ Tư 'buồn rầu' ôm lấy người đàn ông khác khi biết 'crush' có bạn gái, dân tình lại chỉ lo chú ý đến điều này - Ảnh 8

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