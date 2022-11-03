Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể

Sao quốc tế 03/11/2022 16:52

Mặc dù trước đó vướng vào nhiều bê bối, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn liên tục tạo lập được loạt thành tích cực kỳ đáng nể

Dịch Dương Thiên Tỉ là ngôi sao 10x nổi tiếng tại Trung Quốc. Anh xuất thân là thành viên nhóm nhạc TFBoys, cùng hai thành viên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 1
TFBoys

Sau này lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất nhanh chóng khẳng định được tên tuổi với 4 bộ phim đạt 1 tỷ Nhân dân tệ doanh thu phòng vé như Hồ Trường Tân: Thủy Môn Kiều, Hồ Trường Tân, Tặng bạn một đóa hoa hồng nhỏ, Em của thời niên thiếu. Nam diễn viên còn được truyền thông Hoa ngữ ngợi ca là "ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc" và ngôi sao trẻ có đời tư trong sạch.

Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 2Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 3Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 4

Tuy nhiên, trước đó Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ bị cáo buộc gian lận thi cử, được hưởng đặc quyền trong kỳ thi vào biên chế của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc. Cáo buộc này khiến hình ảnh trong sạch của anh bị ảnh hưởng lớn.

Trước những lùm xùm không đáng có, nam diễn viên quyết định từ bỏ tham gia Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc: "Để không gây thêm phiền phức cho mọi người, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định từ bỏ việc tham gia Nhà hát kịch Quốc Gia. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi và hoàn thiện mình trong lĩnh vực kịch nói. Cuối cùng, tôi muốn một lần nữa gửi lời xin lỗi đến những người thực sự bị tổn thương vì sự việc lần này, và tất cả những ai đã tin tưởng vào tôi". Dù vậy, nhưng độ "hot" của anh chàng đối với người hâm mộ chưa bao giờ hạ nhiệt. 

Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 5
Trước đó Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ bị cáo buộc gian lận thi cử, nam diễn viên đã quyết định từ bỏ tham gia Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc để không gây thêm phiền phức cho bất kì ai

Có thể thấy điều đó, cụ thể vừa qua, lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá Kim Kê đã công bố danh sách đề cử lần thứ 35. Trong số những diễn viên được gọi tên, nổi bật nhất phải kể tới Dịch Dương Thiên Tỉ.  

Năm nay, nam diễn viên được đề cử hạng mục nam chính xuất sắc nhất với vai Cảnh Hạo trong phim Kỳ Tích - Đứa Trẻ Ngốc. Trước đó, anh cũng từng 2 lần được đề cử giải thưởng này với vai Lưu Bắc Sơn trong Em Của Thời Niên Thiếu (Kim Kê 2020) và vai Vi Nhất Hàng trong Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ (Kim Kê 2021).

Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 6
Dịch Dương Thiên Tỉ lọt top đề cử với vai diễn trong Kỳ Tích - Đứa Trẻ Ngốc

Như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã có 3 năm xuất sắc liên tiếp được đề cử nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Kê. Không chỉ ở độ tuổi khá trẻ, nam diễn viên còn gây ấn tượng khi liên tục được gọi tên tại một trong những giải thưởng điện ảnh chất lượng nhất của Trung Quốc.

Nếu so với các diễn viên cùng lứa, phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang có lộ trình phát triển sự nghiệp rất rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Anh cũng ghi được dấu ấn nhất định ở mảng điện ảnh khi liên tục lọt top đề cử tại giải thưởng danh giá.

Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 7
Thành tích này của Dịch Dương Thiên Tỉ còn lọt top hot search trên Weibo

Thậm chí, thành tích đáng nể của nam diễn viên còn hơn hẳn nhiều diễn viên đàn anh như Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác... Tuy đều là minh tinh sở hữu lượng fan đông đảo nhưng Dương Dương và Tiêu Chiến vẫn chưa đạt được thành tựu ở màn ảnh rộng.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác đang từng bước tiến chân sang mảng điện ảnh khi hợp tác với nhiều diễn viên gạo cội. Tuy nhiên, anh vẫn chưa để lại quá nhiều dấu ấn tại "vùng đất" này.

Nhưng kế hoạch phát triển sự nghiệp của mỗi người sẽ có sự khác nhau. Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ tập trung ở màn ảnh rộng thì nhiều diễn viên khác lại muốn tạo dựng tên tuổi tại màn ảnh nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 8

Bên cạnh đó, nam diễn viên họ Dịch bước vào giới giải trí từ khi tuổi còn nhỏ. Vì vậy, tuổi nghề của anh cũng cao hơn so với nhiều đồng nghiệp khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 9

Ngược lại, Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến chỉ mới nổi tiếng sau Trần Tình Lệnh năm 2019. Gần đây, nam diễn viên họ Vương cũng mới chuyển hình sang mảng điện ảnh nên vẫn cần thời gian để phát triển.

Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm xuất sắc làm được điều mà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khó thực hiện, kể ra mới thấy đáng nể - Ảnh 10
Tên tuổi của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nổi lên từ Trần Tình Lệnh 2019

 

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