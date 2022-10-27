Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình "sốc tâm lý" nhưng được khen có tiến bộ

Sao quốc tế 27/10/2022 17:32

Vương Nhất Bác xuất hiện trong phim điện ảnh ngắn với tạo hình đen nhẻm, xấu xí khiến dân tình "sốc toàn tập".

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, đang là gương mặt nam thần nổi tiếng nhất Cbiz nhờ thành công của phim Trần Tình Lệnh. Trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh chàng từng debut ở Hàn Quốc, sở hữu khả năng vũ đạo xuất sắc. Vương Nhất Bác liên tiếp đảm nhận vai trò đội trưởng trong show thực tế nổi tiếng Street Dance of China.

Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình 'sốc tâm lý' nhưng được khen có tiến bộ - Ảnh 1
Vương Nhất Bác là nam thần đang được rất nhiều người săn đón trong thời gian gần đây

Cách đây không lâu, phim ngắn Người Bạn Của Tôi do Châu Tấn và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức tung ra poster đầu tiên. Trong poster, cả hai đều mặc trang phục màu xanh, ngồi đối diện nhau trong rạp phim. Ánh sáng của màn hình chiếu lóe sáng, Châu Tấn và Vương Nhất Bác trao nhau ánh nhìn gợi mở nhiều cảm xúc. 

Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình 'sốc tâm lý' nhưng được khen có tiến bộ - Ảnh 2
Poster chính thức được tung ra, Châu Tấn và Vương Nhất Bác nhìn nhau đầy cảm xúc khiến dân tình mong ngóng không yên 

Được biết, phim ngắn Người Bạn Của Tôi là dự án do thương hiệu Chanel tài trợ, là phim ngắn tuyên truyền đầu tiên của Liên hoan phim FIRST. có thời lượng khoảng 20 - 30 phút được quay ở Nội Mông. Vương Nhất Bác được lòng nhiều đạo diễn, diễn viên kỳ cựu trong giới nhờ thái độ chuyên nghiệp, chịu lăn xả hết mình vì vai diễn. 

Bộ phim sẽ dẫn dắt khán giả du hành xuyên thời gian và không gian, đồng thời tái hiện những khoảnh khắc say mê trong cuộc sống thường ngày. Tác phẩm cũng ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên khi phim ảnh gắn kết những tâm hồn xa lạ.

Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình 'sốc tâm lý' nhưng được khen có tiến bộ - Ảnh 3
Vương Nhất Bác được đạo diễn đánh giá cao nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp

Những hình ảnh đầu tiên của Vương Nhất Bác trong bộ phim điện ảnh này cũng đã được lan truyền rộng rãi ngay sau đó. Theo đó, anh chàng gây ấn tượng với vẻ ngoài khác lạ. Cụ thể, trong những bức ảnh được leak ra, Vương Nhất Bác khiến khán giả bất ngờ khi để kiểu tóc ngắn, làn da đen nhẻm cùng đôi kính cận luôn thường trực trên gương mặt. 

Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình 'sốc tâm lý' nhưng được khen có tiến bộ - Ảnh 4
Anh chàng xuất hiện với thân hình phát tướng, kiểu tóc dài lòa xòa, đeo kính dày cộp và đặc biệt là làn da đen nhẻm đến mức không nhìn thấy mặt. 

Tạo hình này của anh chàng được nhận xét là có phần hơi quê mùa, thậm chí dìm nhan sắc của nam thần theo một cách không thể nào tàn nhẫn hơn. Dẫu vậy, sự đa dạng trong kiểu nhân vật đã khiến Vương Nhất Bác ghi điểm với khán giả. Anh chàng được khen ngợi vì luôn có tinh thần cầu tiến, không ngại làm mới bản thân để xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. 

Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình 'sốc tâm lý' nhưng được khen có tiến bộ - Ảnh 5
Nam diễn viên được khen vì biết làm mới hình tượng mỗi khi xuất hiện, không còn đóng khung như trước

Vương Nhất Bác được đánh giá là ngày càng nhiều màu sắc diễn xuất, nam diễn viên dần tiến bộ hơn trong các vai diễn. Được biết đây cũng là lần hợp tác thứ ba của Châu Tấn và Vương Nhất Bác. Chưa biết 2 ngôi sao đóng kiểu nhân vật như thế nào nhưng người hâm mộ đều rất mong đợi dự án này của hai người.

Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình 'sốc tâm lý' nhưng được khen có tiến bộ - Ảnh 6

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