Rộ tin Vương Nhất Bác sẽ trở thành ông chủ Nhạc Hoa sau khi chuyển hình thành công

Những ngày gần đây, đạo diễn của bộ phim Vô Danh đã gây chú ý với cư dân mạng khi đăng tải chia sẻ về sự cống hiến của Vương Nhất Bác cho vai diễn của mình. Bài đăng của vị đạo diễn đề cập đến việc nam diễn viên nhốt mình trong phòng, từ chối sử dụng điện thoại hay nói chuyện với bất kỳ ai trong một thời gian dài. Điều này sẽ giúp Vương Nhất Bác có thể phát triển nhân vật của mình một cách rõ nét nhất.

Nhiều blogger Weibo tiết lộ rằng Vương Nhất Bác rất tuy vẫn còn trẻ, vào nghề cũng chưa lâu nhưng rất quan tâm đến tương lai bản thân. Nam nghệ sĩ đã lên kế hoạch phát triển bản thân một cách rõ ràng trong tương lai. Nam diễn viên cũng dần hạn chế nhận phim thần tượng và kịch bản phim thần tượng.

Với việc làm này, nhiều người cho rằng Vương Nhất Bác đang thực sự muốn chuyển hình đi theo con đường thực lực, chứ không đơn thuần là một idol. Mới đây, một blogger trên Weibo tiết lộ, sau khi thành công chuyển hình, Vương Nhất Bác rất có khả năng sẽ "nắm trùm", thậm chí sẽ trở thành ông chủ đế chế Nhạc Hoa trong tương lai.

Ngoài ra, nguồn tin còn tiết lộ tại Nhạc Hoa, Vương Nhất Bác sở hữu một số cổ phần không nhỏ. Sau khi lột xác thành công cường quốc Cbiz, nhiều khả năng anh chàng sẽ trở thành ông trùm trong tương lai.

Hiện tại, đây chỉ là tin đồn từ các cư dân mạng xứ Trung. Các bên được nhắc đến như Nhạc Hoa và Vương Nhất Bác vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Thế nhưng, netizen vẫn đang rất xôn xao và thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một bộ phận cư dân mạng đều cho rằng với bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng như Vương Nhất Bác, cộng với tiềm lực khổng lồ về điện ảnh và tiềm lực tài chính, nam diễn viên sớm muộn cũng sẽ thành công. Ngoài ra, người ta còn chỉ ra rằng khí chất của Vương Nhất Bác thực sự giống như vị tướng trong truyền thuyết, mong chờ ngày anh trở thành ông chủ của một công ty giải trí.

Bên cạnh đó cũng có một số khán giả lại cảm thấy không ổn và cho rằng Vương Nhất Bác cần phải trau dồi kỹ năng diễn xuất hơn nữa nếu muốn trở thành một diễn viên thực lực thành công. Với những dự án điện ảnh sắp ra mắt - Nhiệt Liệt, Vô Danh ..., công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào diễn xuất của Vương Nhất Bác trong những lần xuất hiện tới đây.